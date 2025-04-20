https://ria.ru/20250420/moskva-2012362083.html
В Москве автомобиль съехал в реку
В Москве автомобиль съехал в реку - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве автомобиль съехал в реку
Съезд автомобиля в реку Яуза произошел в Москве на Рубцовской набережной, движение по ней в направлении Госпитального переулка перекрыто, сообщил столичный... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:56:00+03:00
2025-04-20T09:56:00+03:00
2025-04-20T09:58:00+03:00
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Съезд автомобиля в реку Яуза произошел в Москве на Рубцовской набережной, движение по ней в направлении Госпитального переулка перекрыто, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "На Рубцовской набережной в районе второго дома произошел съезд автомобиля в реку Яуза", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто", - добавило ведомство позднее.
https://ria.ru/20250104/moskva-1992507663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве автомобиль съехал в реку
На Рубцовской набережной в Москве автомобиль съехал в реку Яуза