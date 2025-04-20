https://ria.ru/20250420/moskalkova-2012328937.html

Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных во время СВО

Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных во время СВО - РИА Новости, 20.04.2025

Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных во время СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:02:00+03:00

2025-04-20T00:02:00+03:00

2025-04-20T00:02:00+03:00

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владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции. "За последние два года мы участвовали в соединении... 50 с лишним семей. И это все импульсы, которые даны президенту (России Владимиру Путину - ред.). Он постоянно нацеливает на то, чтобы не расчеловечиться, и чтобы гуманитарные коридоры работали", - сказала Москалькова журналистам. Она также выразила благодарность главе государства за то, что в субботу состоялся большой обмен пленными. "Сегодня состоялся большой обмен, 246 человек... Хочу сказать слова огромной благодарности президенту, который всегда участвует в возвращении наших пленных. И, конечно, министерству обороны, нашим спецслужбам, ФСБ. которые работают на то, чтобы диалог не прекращался, и люди, попавшие в плен, возвращались домой", - сказала омбудсмен. Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву. Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

https://ria.ru/20250213/svo-1999135424.html

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008012959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, татьяна москалькова, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)