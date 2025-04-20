Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных во время СВО
Москалькова: удалось воссоединить более 50 семей, разлученных во время СВО
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции.
"За последние два года мы участвовали в соединении... 50 с лишним семей. И это все импульсы, которые даны президенту (России Владимиру Путину - ред.). Он постоянно нацеливает на то, чтобы не расчеловечиться, и чтобы гуманитарные коридоры работали", - сказала Москалькова журналистам.
Она также выразила благодарность главе государства за то, что в субботу состоялся большой обмен пленными.
"Сегодня состоялся большой обмен, 246 человек... Хочу сказать слова огромной благодарности президенту, который всегда участвует в возвращении наших пленных. И, конечно, министерству обороны, нашим спецслужбам, ФСБ. которые работают на то, чтобы диалог не прекращался, и люди, попавшие в плен, возвращались домой", - сказала омбудсмен.
Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву.
Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.