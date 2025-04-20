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Россияне продолжают верить письмам о "наследстве" - РИА Новости, 20.04.2025
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04:00 20.04.2025 (обновлено: 12:22 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012341975.html
Россияне продолжают верить письмам о "наследстве"
Россияне продолжают верить письмам о "наследстве" - РИА Новости, 20.04.2025
Россияне продолжают верить письмам о "наследстве"
Россияне продолжают верить письмам о миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T04:00:00+03:00
2025-04-20T12:22:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россияне продолжают верить письмам о миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно этой информации, мошенничество с "нигерийскими письмами" все еще широко распространено."Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное", — говорится в материалах.При этом для придания схеме правдоподобности аферисты высылают поддельные банковские документы с печатями и подписями действующих банков, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250415/gosuslugi-2011274411.html
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общество
Общество
Россияне продолжают верить письмам о "наследстве"

МВД: россияне продолжают верить фейковым письмам о миллионном наследстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россияне продолжают верить письмам о миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этой информации, мошенничество с "нигерийскими письмами" все еще широко распространено.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"
15 апреля, 03:11
"Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное", — говорится в материалах.
При этом для придания схеме правдоподобности аферисты высылают поддельные банковские документы с печатями и подписями действующих банков, заключили в ведомстве.
кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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