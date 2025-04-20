https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012341975.html

Россияне продолжают верить письмам о "наследстве"

Россияне продолжают верить письмам о "наследстве" - РИА Новости, 20.04.2025

Россияне продолжают верить письмам о "наследстве"

Россияне продолжают верить письмам о миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T04:00:00+03:00

2025-04-20T04:00:00+03:00

2025-04-20T12:22:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россияне продолжают верить письмам о миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно этой информации, мошенничество с "нигерийскими письмами" все еще широко распространено."Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное", — говорится в материалах.При этом для придания схеме правдоподобности аферисты высылают поддельные банковские документы с печатями и подписями действующих банков, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250415/gosuslugi-2011274411.html

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012339204.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество