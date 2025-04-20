https://ria.ru/20250420/moldaviya-2012333979.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в нарушении прав верующих

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в нарушении прав верующих - РИА Новости, 20.04.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в нарушении прав верующих

Бывший премьер Молдавии Василий Тарлев заявил РИА Новости, что считает действия властей по недопуску архиепископа Маркелла в Иерусалим прямым нарушением прав... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:46:00+03:00

2025-04-20T00:46:00+03:00

2025-04-20T00:46:00+03:00

молдавия

василий тарлев

московский комсомолец

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии Василий Тарлев заявил РИА Новости, что считает действия властей по недопуску архиепископа Маркелла в Иерусалим прямым нарушением прав верующих. В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Возмутительно видеть, как в разгар Светлой недели власти республики ставят препоны на пути веры и унижают тех, кто служит народу с молитвой. Когда архиепископа дважды останавливают на пути к святому делу, а паспорт возвращают специально уже после вылета самолёта — это уже не просто бюрократическая процедура, а оскорбление Церкви и души молдавского народа", - сказал Тарлев, который также является лидером оппозиционной партии " Будущее Молдовы". По мнению политика, действия официальных властей по отношению к архиепископу имеют глубокий символический смысл. "Благодатный огонь, символизирующий свет веры и надежды, объединяет христиан вне зависимости от политических взглядов. Отказ в выезде епископу Маркеллу — это не просто административный эпизод, а символическое решение, затрагивающее духовные чаяния сотен тысяч молдаван", - подчеркнул он. Тарлев также отметил явное противоречие между декларируемыми властями европейскими ценностями и практикой "избирательного подхода к различным конфессиям". "Я всегда придерживался позиции, что духовное наследие народа — это не разменная монета в политических играх. Политическое напряжение не должно создавать барьеры между верующими и их святынями", - заявил политик. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 90-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличился ВВП. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012278370.html

https://ria.ru/20250418/markell--2012151211.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, василий тарлев, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире