Миронов поздравил россиян с Пасхой
Миронов: православие стало основой для возникновения Русского мира
Празднование Пасхи в России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для возникновения Русского мира.
В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля, ее дата совпала для западной и восточной ветвей христианства.
"Светлый праздник Воскресения Христова, символизирующий вечную жизнь, уже более тысячи лет неразрывно связан с традиционными ценностями нашего народа. Православие стало основой для возникновения всего Русского мира и представить без этого современную Россию невозможно", - сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что в православии – неиссякаемый источник духовной силы.
Лидер партии СРЗП отдельно упомянул участников специальной военной операции, которые сегодня защищают Россию и ее ценности, включая православие.
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"Многие из них приходят к вере как раз на фронте – она укрепляет и помогает достойно пройти через все испытания… Мы эту борьбу обязательно выиграем – правда за нами и с нами Бог", - сказал политик.
По словам депутата Госдумы, когда сегодня российские бойцы отбивают у врага церкви и монастыри, это не сражения за здания и территории, а сражение за веру и за духовное наследие.
"С праздником, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!" – заключил Миронов.
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