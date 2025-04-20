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Миронов поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
10:07 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/mironov-2012363060.html
Миронов поздравил россиян с Пасхой
Миронов поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Миронов поздравил россиян с Пасхой
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:07:00+03:00
2025-04-20T10:07:00+03:00
религия
россия
сергей миронов
госдума рф
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для возникновения Русского мира. В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля, ее дата совпала для западной и восточной ветвей христианства. "Светлый праздник Воскресения Христова, символизирующий вечную жизнь, уже более тысячи лет неразрывно связан с традиционными ценностями нашего народа. Православие стало основой для возникновения всего Русского мира и представить без этого современную Россию невозможно", - сказал Миронов РИА Новости. Он добавил, что в православии – неиссякаемый источник духовной силы. Лидер партии СРЗП отдельно упомянул участников специальной военной операции, которые сегодня защищают Россию и ее ценности, включая православие. "Многие из них приходят к вере как раз на фронте – она укрепляет и помогает достойно пройти через все испытания… Мы эту борьбу обязательно выиграем – правда за нами и с нами Бог", - сказал политик. По словам депутата Госдумы, когда сегодня российские бойцы отбивают у врага церкви и монастыри, это не сражения за здания и территории, а сражение за веру и за духовное наследие. "С праздником, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!" – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, пасха
Религия, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Пасха
Миронов поздравил россиян с Пасхой

Миронов: православие стало основой для возникновения Русского мира

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Пасхи в России
Празднование Пасхи в России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для возникновения Русского мира.
В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля, ее дата совпала для западной и восточной ветвей христианства.
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"Светлый праздник Воскресения Христова, символизирующий вечную жизнь, уже более тысячи лет неразрывно связан с традиционными ценностями нашего народа. Православие стало основой для возникновения всего Русского мира и представить без этого современную Россию невозможно", - сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что в православии – неиссякаемый источник духовной силы.
Лидер партии СРЗП отдельно упомянул участников специальной военной операции, которые сегодня защищают Россию и ее ценности, включая православие.
«
"Многие из них приходят к вере как раз на фронте – она укрепляет и помогает достойно пройти через все испытания… Мы эту борьбу обязательно выиграем – правда за нами и с нами Бог", - сказал политик.
По словам депутата Госдумы, когда сегодня российские бойцы отбивают у врага церкви и монастыри, это не сражения за здания и территории, а сражение за веру и за духовное наследие.
"С праздником, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!" – заключил Миронов.
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РелигияРоссияСергей МироновГосдума РФПасха
 
 
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