https://ria.ru/20250420/mironov-2012363060.html

Миронов поздравил россиян с Пасхой

Миронов поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Миронов поздравил россиян с Пасхой

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:07:00+03:00

2025-04-20T10:07:00+03:00

2025-04-20T10:07:00+03:00

религия

россия

сергей миронов

госдума рф

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012331088_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_9da4c60dd37113602ca7660491c02a68.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил россиян с Пасхой, по его словам, православие стало основой для возникновения Русского мира. В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля, ее дата совпала для западной и восточной ветвей христианства. "Светлый праздник Воскресения Христова, символизирующий вечную жизнь, уже более тысячи лет неразрывно связан с традиционными ценностями нашего народа. Православие стало основой для возникновения всего Русского мира и представить без этого современную Россию невозможно", - сказал Миронов РИА Новости. Он добавил, что в православии – неиссякаемый источник духовной силы. Лидер партии СРЗП отдельно упомянул участников специальной военной операции, которые сегодня защищают Россию и ее ценности, включая православие. "Многие из них приходят к вере как раз на фронте – она укрепляет и помогает достойно пройти через все испытания… Мы эту борьбу обязательно выиграем – правда за нами и с нами Бог", - сказал политик. По словам депутата Госдумы, когда сегодня российские бойцы отбивают у врага церкви и монастыри, это не сражения за здания и территории, а сражение за веру и за духовное наследие. "С праздником, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!" – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей миронов, госдума рф, пасха