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Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025
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12:07 20.04.2025 (обновлено: 12:54 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:07:00+03:00
2025-04-20T12:54:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в Минобороны России."Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы. Атакам противника подверглись в том числе приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара беспилотниками и семь сбросов боеприпасов."В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — отметили в министерстве.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский президент отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ

Минобороны: ВСУ ночью пытались атаковать позиции ВС России в ДНР

© Фото : соцсетиДым над Донецком. 20 апреля 2025 года
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : соцсети
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в Минобороны России.
«
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
Атакам противника подверглись в том числе приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара беспилотниками и семь сбросов боеприпасов.
«
"В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — отметили в министерстве.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский президент отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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