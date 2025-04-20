Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Минобороны: ВСУ ночью пытались атаковать позиции ВС России в ДНР
© Фото : соцсетиДым над Донецком. 20 апреля 2025 года
© Фото : соцсети
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в Минобороны России.
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"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
Атакам противника подверглись в том числе приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара беспилотниками и семь сбросов боеприпасов.
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"В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — отметили в министерстве.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский президент отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.