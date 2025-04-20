https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ

Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025

Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ

Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:07:00+03:00

2025-04-20T12:07:00+03:00

2025-04-20T12:54:00+03:00

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска неоднократно нарушили режим прекращения огня после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщили в Минобороны России."Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы. Атакам противника подверглись в том числе приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара беспилотниками и семь сбросов боеприпасов."В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — отметили в министерстве.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский президент отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины