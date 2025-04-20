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Отец бесследно исчез: как сложилась судьба девочки, родившей в пять лет - РИА Новости, 20.04.2025
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09:20 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/meditsina-2012099977.html
Отец бесследно исчез: как сложилась судьба девочки, родившей в пять лет
Отец бесследно исчез: как сложилась судьба девочки, родившей в пять лет - РИА Новости, 20.04.2025
Отец бесследно исчез: как сложилась судьба девочки, родившей в пять лет
Стать мамой в пятилетнем возрасте - это кажется невероятным, но факт столь ранних родов зафиксирован официально в справочниках по акушерству. Случай изучают в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:20:00+03:00
2025-04-20T09:20:00+03:00
перу
лима (город)
наука
медицина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Стать мамой в пятилетнем возрасте - это кажется невероятным, но факт столь ранних родов зафиксирован официально в справочниках по акушерству. Случай изучают в медицинских училищах до сих пор, несмотря на то, что произошел он в далеком 1939 году. О драматической истории Лины Медины - в материале РИА Новости.Живот рос как на дрожжахЛина Медина родилась в 1933 году в маленькой и небогатой перуанской деревушке Тиклапо. В пятилетнем возрасте родителей взволновал большой живот дочери, который стал расти как на дрожжах.Они привели Лину в больницу в городке Писко, в их деревне врача не было, и пожаловались на вздутие живота.Медики поначалу были уверены, что у ребенка развилась доброкачественная опухоль, но анализы принесли шокирующую новость. Лина Медина, которой на тот момент исполнилось всего пять лет и семь месяцев, оказалась... беременной.Лечащий врач девочки Херардо Лосада для подтверждения беременности отвез ребенка в столицу Перу Лиму для дальнейших исследований, которые подтвердили странный диагноз у пятилетней малышки.Гормональный сбойНесколько позже, после ряда обследований выяснилось, что у маленькой Лины случился гормональный сбой, приведший к раннему половому созреванию. На восьмом месяце жизни у девочки случилась первая менструация, развитие молочных желез началось уже в четырехлетнем возрасте, а увеличение таза - в пять лет.Все эти данные были опубликованы перуанским исследователем медицины Эдмундо Эскомель, написавшим три статьи о беременности Лины.По мнению доктора медицины Курта Винера, у Лины было редкое генетическое заболевание, названное по именам впервые описавших его врачей - синдром Мак-Кьюна — Олбрайта.Родила здорового мальчикаЕстественно, что СМИ заинтересовались столь необычным случаем. А кинокомпании были готовы заплатить тысячи долларов в обмен на право съемок.Через полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, Лине сделали кесарево сечение - самостоятельно родить она бы не смогла. Роды принимали доктора Лосада и Бусальер, анестезию проводил доктор Коларета.В результате операции на свет появился здоровый мальчик весом 2,7 кг, которого назвали Херардо в честь лечащего врача Лимы.Кто же был отец?Многих волновал вопрос, а кто же был тем мерзавцем-отцом новорожденного? Однако обстоятельства того, как и от кого Медина забеременела, так и не были обнародованы.Полиция немедленно арестовала отца Лины, но никаких доказательств его причастности к инциденту не нашлось.В то же время Лина молчала. Она ни словом не обмолвилась о том, кто отец ее ребенка и что с ней произошло. Возможно, в столь раннем возрасте она просто не придала случившемуся значения и все забыла.Узнал свою мать через 10 летСразу после родов семья Медины получила несколько заманчивых коммерческих предложений, требовавших участия Лины в выставках или научных исследованиях. Однако правительство Перу запретило принимать их, заявив, что возьмет на себя заботу о юной матери и ребенке.Впрочем, правительственная поддержка прекратилась уже в августе 1941-го, что вынудило семью вернуться из столицы Лимы в Антаканчу.Родители Лины растили Херардо как собственного сына, он рос здоровым и в детстве считал Лину своей сестрой. О том, что она на самом деле его мать, мальчик узнал в десятилетнем возрасте.Доктор Лосада продолжал присматривать и помогать Лине, и в начале 1952 года она смогла переехать в Лиму, где выучилась стенографии и машинописи.Некоторое время она работала в клинике Лосады, а ее сын жил в семье доктора, пока тот не умер в 1960 году.В 1966 году бизнес семьи Лосада закрылся, и Лина устроилась работать на аккумуляторный завод, где познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж.В возрасте 38 лет Лина забеременела во второй раз, и в апреле 1972 года путем кесарева сечения родился ее второй сын, которого в честь отца назвали Раулем.Иногда возникали подозрения, что эта история вообще была фикцией, уж слишком невероятными кажутся столь ранние роды, но все архивные документы и фотографии Лины всё ещё доступны и являются подлинными.Лина Медина умерла в ноябре 2015 года в возрасте 82 лет, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая мама.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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перу, лима (город), наука, медицина
Перу, Лима (город), Наука, Медицина

Отец бесследно исчез: как сложилась судьба девочки, родившей в пять лет

© Public domainЛима Медина с новорожденным сыном
Лима Медина с новорожденным сыном - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Public domain
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Стать мамой в пятилетнем возрасте - это кажется невероятным, но факт столь ранних родов зафиксирован официально в справочниках по акушерству. Случай изучают в медицинских училищах до сих пор, несмотря на то, что произошел он в далеком 1939 году. О драматической истории Лины Медины - в материале РИА Новости.

Живот рос как на дрожжах

Лина Медина родилась в 1933 году в маленькой и небогатой перуанской деревушке Тиклапо. В пятилетнем возрасте родителей взволновал большой живот дочери, который стал расти как на дрожжах.
© Getty Images / CHRIS TAYLOR / 500pxПеруанская деревня
Перуанская деревня - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / CHRIS TAYLOR / 500px
Перуанская деревня
Они привели Лину в больницу в городке Писко, в их деревне врача не было, и пожаловались на вздутие живота.
Медики поначалу были уверены, что у ребенка развилась доброкачественная опухоль, но анализы принесли шокирующую новость. Лина Медина, которой на тот момент исполнилось всего пять лет и семь месяцев, оказалась... беременной.
Лечащий врач девочки Херардо Лосада для подтверждения беременности отвез ребенка в столицу Перу Лиму для дальнейших исследований, которые подтвердили странный диагноз у пятилетней малышки.
© Getty Images / FrankvandenBerghЛима, Перу
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / FrankvandenBergh
Лима, Перу

Гормональный сбой

Несколько позже, после ряда обследований выяснилось, что у маленькой Лины случился гормональный сбой, приведший к раннему половому созреванию. На восьмом месяце жизни у девочки случилась первая менструация, развитие молочных желез началось уже в четырехлетнем возрасте, а увеличение таза - в пять лет.
Все эти данные были опубликованы перуанским исследователем медицины Эдмундо Эскомель, написавшим три статьи о беременности Лины.
По мнению доктора медицины Курта Винера, у Лины было редкое генетическое заболевание, названное по именам впервые описавших его врачей - синдром Мак-Кьюна — Олбрайта.
© Getty Images / David SacksБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / David Sacks
Больница

Родила здорового мальчика

Естественно, что СМИ заинтересовались столь необычным случаем. А кинокомпании были готовы заплатить тысячи долларов в обмен на право съемок.
Через полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, Лине сделали кесарево сечение - самостоятельно родить она бы не смогла. Роды принимали доктора Лосада и Бусальер, анестезию проводил доктор Коларета.
В результате операции на свет появился здоровый мальчик весом 2,7 кг, которого назвали Херардо в честь лечащего врача Лимы.
© Getty Images / ErithJohnГоспиталь в Лиме
Госпиталь в Лиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / ErithJohn
Госпиталь в Лиме

Кто же был отец?

Многих волновал вопрос, а кто же был тем мерзавцем-отцом новорожденного? Однако обстоятельства того, как и от кого Медина забеременела, так и не были обнародованы.
Полиция немедленно арестовала отца Лины, но никаких доказательств его причастности к инциденту не нашлось.
В то же время Лина молчала. Она ни словом не обмолвилась о том, кто отец ее ребенка и что с ней произошло. Возможно, в столь раннем возрасте она просто не придала случившемуся значения и все забыла.
© Getty Images / Manuel MedirПеруанская полиция
Перуанская полиция - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Manuel Medir
Перуанская полиция

Узнал свою мать через 10 лет

Сразу после родов семья Медины получила несколько заманчивых коммерческих предложений, требовавших участия Лины в выставках или научных исследованиях. Однако правительство Перу запретило принимать их, заявив, что возьмет на себя заботу о юной матери и ребенке.
Впрочем, правительственная поддержка прекратилась уже в августе 1941-го, что вынудило семью вернуться из столицы Лимы в Антаканчу.
© Getty Images / WirestockПеруанские Анды в районе Антаканчи
Перуанские Анды в районе Антаканчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Wirestock
Перуанские Анды в районе Антаканчи
Родители Лины растили Херардо как собственного сына, он рос здоровым и в детстве считал Лину своей сестрой. О том, что она на самом деле его мать, мальчик узнал в десятилетнем возрасте.
Доктор Лосада продолжал присматривать и помогать Лине, и в начале 1952 года она смогла переехать в Лиму, где выучилась стенографии и машинописи.
Некоторое время она работала в клинике Лосады, а ее сын жил в семье доктора, пока тот не умер в 1960 году.
В 1966 году бизнес семьи Лосада закрылся, и Лина устроилась работать на аккумуляторный завод, где познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж.
В возрасте 38 лет Лина забеременела во второй раз, и в апреле 1972 года путем кесарева сечения родился ее второй сын, которого в честь отца назвали Раулем.
© Getty Images / BettmannЛина Медина в 33 года
Лина Медина в 33 года - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Bettmann
Лина Медина в 33 года
Иногда возникали подозрения, что эта история вообще была фикцией, уж слишком невероятными кажутся столь ранние роды, но все архивные документы и фотографии Лины всё ещё доступны и являются подлинными.
Лина Медина умерла в ноябре 2015 года в возрасте 82 лет, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая мама.
 
ПеруЛима (город)НаукаМедицина
 
 
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