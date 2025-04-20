https://ria.ru/20250420/lavrov-2012373347.html

Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"

Лавров высказался о европейской "коалиции желающих" - РИА Новости, 20.04.2025

Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"

Европейская "коалиция желающих", видимо, желает собственного превосходства и способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь к другим, заявил глава МИД РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:40:00+03:00

2025-04-20T12:40:00+03:00

2025-04-20T13:09:00+03:00

россия

сергей лавров

павел зарубин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская "коалиция желающих", видимо, желает собственного превосходства и способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь к другим, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Ну, они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что европейские политики, выкрикивающие "воинственные лозунги" в отношении России, понимают, что если соблюдать то, что они обещали в ходе выборов, то они не смогут сделать свою карьеру, поэтому цепляются за власть через "эпатажную враждебность".

https://ria.ru/20250419/plan-2012219585.html

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россия, сергей лавров, павел зарубин