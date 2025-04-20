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Лавров высказался о европейской "коалиции желающих" - РИА Новости, 20.04.2025
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12:40 20.04.2025 (обновлено: 13:09 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012373347.html
Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"
Лавров высказался о европейской "коалиции желающих" - РИА Новости, 20.04.2025
Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"
Европейская "коалиция желающих", видимо, желает собственного превосходства и способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь к другим, заявил глава МИД РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:40:00+03:00
2025-04-20T13:09:00+03:00
россия
сергей лавров
павел зарубин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская "коалиция желающих", видимо, желает собственного превосходства и способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь к другим, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Ну, они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что европейские политики, выкрикивающие "воинственные лозунги" в отношении России, понимают, что если соблюдать то, что они обещали в ходе выборов, то они не смогут сделать свою карьеру, поэтому цепляются за власть через "эпатажную враждебность".
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россия, сергей лавров, павел зарубин
Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров высказался о европейской "коалиции желающих"

Лавров: европейская коалиция желающих хочет собственного превосходства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская "коалиция желающих", видимо, желает собственного превосходства и способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь к другим, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ну, они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что европейские политики, выкрикивающие "воинственные лозунги" в отношении России, понимают, что если соблюдать то, что они обещали в ходе выборов, то они не смогут сделать свою карьеру, поэтому цепляются за власть через "эпатажную враждебность".
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