Рейтинг@Mail.ru
Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:58 20.04.2025 (обновлено: 13:11 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012370709.html
Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая
Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 20.04.2025
Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая
Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:58:00+03:00
2025-04-20T13:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
евросоюз
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию нацизма, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину."Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", — сказал он.Министр подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.Кроме того, на парад Победы собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012122140.html
https://ria.ru/20250415/parad-2011371762.html
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011529425.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евросоюз, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Евросоюз, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая

Лавров: ЕС хочет возобновить нацизм, запрещая чиновникам ехать в Москву на 9 Мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию нацизма, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
«
"Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", — сказал он.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда
18 апреля, 16:48
Министр подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве
15 апреля, 15:28
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
Кроме того, на парад Победы собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма
16 апреля, 10:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваЕвросоюзСергей Лавров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала