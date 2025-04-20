https://ria.ru/20250420/lavrov-2012370709.html

Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая

Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 20.04.2025

Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая

Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:58:00+03:00

2025-04-20T11:58:00+03:00

2025-04-20T13:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

евросоюз

сергей лавров

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию нацизма, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину."Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", — сказал он.Министр подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться. Москва приложит все силы, чтобы эта идеология нацизма "не поднимала голову" и была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.Кроме того, на парад Победы собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250418/pobeda-2012122140.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евросоюз, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне