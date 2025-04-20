Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 Мая
Лавров: ЕС хочет возобновить нацизм, запрещая чиновникам ехать в Москву на 9 Мая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Желание ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 Мая — это попытки возродить идеологию нацизма, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
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"Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", — сказал он.
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Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде на 9 Мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
Кроме того, на парад Победы собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
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