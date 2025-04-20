https://ria.ru/20250420/krashenki-1856777187.html

Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции

Почему на Пасху красят яйца: история традиции и значение цветов

Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции

Одним из символов светлого праздника Пасхи считаются крашенные яйца. Они могут быть расписными, с причудливыми узорами и даже целыми сюжетами. Зачем красить... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:03:00+03:00

2025-04-20T16:03:00+03:00

2025-04-20T16:10:00+03:00

общество

религия

иисус христос

православие

русская православная церковь

традиции

пасха

светлое христово воскресение. пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/13/1518131311_0:245:3016:1942_1920x0_80_0_0_62b035ba53e8dea6f8cefe65163fcdd5.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Одним из символов светлого праздника Пасхи считаются крашенные яйца. Они могут быть расписными, с причудливыми узорами и даже целыми сюжетами. Зачем красить яйца на Пасху, почему принято это делать в христианстве и что означают разные цвета – в материале РИА Новости.Значение пасхального яйцаПасхальное яйцо в христианстве символизирует Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Метафорически этот символ отсылает к гробницам в Палестине, которые делали в пещерах и заставляли вход камнем. Его убирали только для того, чтобы положить покойного. Согласно легендам, этот самый камень в гробнице Иисуса Христа внешне напоминал яйцо, отсюда следует еще одно символичное значение: яйцо, внутри которого скрывается новая жизнь, напоминает верующим о воскрешении Иисуса Христа, о вечной жизни и спасении. Цвет также имеет свою трактовку: чаще всего яйца на Пасху окрашивают в красный цвет, что символизирует кровь и страдания Христа.Почему на Пасху принято красить яйцаТрадиция красить яйца на Пасху берет свое начало задолго до появления христианства. Еще в Древнем Египте их было принято дарить друг другу в дни разлива Нила. Похожие традиции впоследствии были у персов, греков и римлян.История традицииНа Руси красить и дарить друг другу яйца весной начали еще до появления христианства. Тогда это было символом возрождения природы после зимы. Яйца также традиционно окрашивали в красный цвет, что ассоциировалось с солнцем и перерождающимся каждый год миром. На скорлупе старались изобразить символические пейзажи трех миров: небесного, земного и подземного.Новый смысл такая традиция приобрела после принятия христианской веры. Существует несколько версий, как именно это произошло. Основная из них рассказывает про Марию Магдалину, которая вместе с другими женщинами пришла к Гробу Господня на третий день после распятия. Она принесла с собой в корзине яйца, которыми хотела угостить жен-мироносиц после того, как они возольют на тело Христово миро – благовонное масло. Однако, когда она увидела воскресшего Иисуса, принесенные яйца сами по себе окрасились в красный цвет.По другой версии, вскоре после воскресения Христа Мария Магдалина отправилась в Римскую империю, чтобы оповестить всех о чудесном событии. Чтобы попасть к императору Тиберию, она должна была преподнести какой-либо подарок. У нее не оказалось ничего, кроме обычного белого яйца. Когда император пригласил ее во дворец, она рассказала ему об увиденном, но в ответ получила лишь насмешки. Тиберий сказал, что скорее яйцо покраснеет, нежели мертвые воскреснут. После этого Мария протянула ему принесенное яйцо, которое в руках императора окрасилось в красный цвет.Существует еще одна легенда, согласно которой, первой, кто стала раскрашивать яйца в разные цвета, была Дева Мария. Именно так она развлекала Иисуса, когда он был еще младенцем.Техники окрашиванияСуществуют и специальные трафареты, и наклейки, и множество других способов сделать пасхальный символ. Но раньше роспись яиц считалась отдельным ремеслом и существовали различные техники, некоторым из которых люди учились годами.КрашенкиЭто самая простая техника, которая подразумевает покраску яиц в один цвет. Сейчас многие для этого используют пищевые красители, а раньше нужного цвета достигали только с помощью луковой шелухи, свекольного сока, отвара из коры вишни и т.д.ПисанкиТакая техника превращает яйца в настоящие произведения искусства. Для нанесения узора использовались элементы растительного и животного мира, а также геометрические фигуры. Писанки отличались в зависимости от региона по цвету и орнаменту.Писали, как правило, по сырому яйцу, практически все линии – это дуги, которые, пересекаясь, создавали овалы, круги и другие фигуры. Расписывать начинали с первым ударом колокола. Сначала яйцо окунали в желтую краску и оставляли в ней на три молитвы "Отче наш". Потом последовательно наносили узоры, а каждый слой защищали воском. На финальном этапе яйцо красили в черный цвет, а после опускали в горячую воду или подносили к огню. Воск плавился и таким образом из "темноты" получался замысловатый разноцветный узор. Для блеска яйцо смазывали жиром, а потом раскладывали на блюда: вокруг кулича – для Бога, на зерне – для людей, а на проросшем овсе – для родителей.КрапанкиНазвание такой техники произошло от слова "крапать" – покрывать каплями. Сперва яйцо окрашивали в один цвет, ждали, когда высохнет, а после жидким воском хаотично капали по всей поверхности. После того, как воск застывал, яйцо окунали в другой краситель. Далее его опускали в горячую воду, воск плавился и получался замысловатый пятнистый узор.ДрапанкиЭта техника подразумевает выцарапывание узора. Для начала яйцо красили в однотонный цвет, чаще всего темный. Потом на поверхности намечали узор и по этому рисунку острым предметом соскабливали краску. Как правило, в такой технике выполняли простые ажурные узоры, а яйца использовали бежевые, так как у них скорлупа прочнее, чем у белых.Значение цветов яицСейчас цвету пасхальных яиц уделяется не такое большое значение, к тому же благодаря множеству красителей можно создавать удивительные оттенки. Раньше количество цветов, в которые можно было покрасить яйца, было очень ограниченным, и каждый из них нес конкретную смысловую нагрузку.КрасныйСамый основной цвет и обязательный на Пасху. Он символизирует кровь Иисуса Христа, которая была пролита ради человечества, а также вечную жизнь и спасение.СинийЭто цвет Богородицы. Символ неба, небесного покровительства и обители ангелов. Ассоциируется с добротой, миром и надеждой.ЖелтыйСимволизирует солнце, ассоциируется с богатством и достатком.ЗеленыйСимвол весны и пробуждения, ассоциируется с возрождением и благосостоянием.ОранжевыйСимвол радости и веселья в противовес смертному греху – унынию.КоричневыйСимвол плодородия, ассоциируется с земельными работами и богатым урожаем.

https://ria.ru/20250420/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

https://ria.ru/20250420/yaytsa-1865335811.html

https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html

https://ria.ru/20250420/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250420/krashenki-1865349610.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, религия, иисус христос, православие, русская православная церковь, традиции, пасха, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение