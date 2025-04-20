https://ria.ru/20250420/kofe-2012417648.html

Бизнесмен назвал российский рынок многообещающим для поставщиков кофе

Бизнесмен назвал российский рынок многообещающим для поставщиков кофе - РИА Новости, 20.04.2025

Бизнесмен назвал российский рынок многообещающим для поставщиков кофе

Российский рынок выглядит многообещающим с точки зрения поставок на него кофе, так как в стране есть большой спрос на этот продукт, высказала мнение в разговоре РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T21:17:00+03:00

2025-04-20T21:17:00+03:00

2025-04-20T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский рынок выглядит многообещающим с точки зрения поставок на него кофе, так как в стране есть большой спрос на этот продукт, высказала мнение в разговоре с РИА Новости представитель компании Abyssinika Coffee. "Думаю, что да. Как мне кажется, потребителей кофе здесь очень много", - сказала собеседница агентства на выставке Coffee Tea Cacao в Москве, отвечая на вопрос о том, кажется ли российский рынок ей многообещающим. По ее словам, компания сейчас оценивает спрос на рынке, для чего и участвует в выставке. В марте 2024 года на тот момент посол Эфиопии в России Чам Угала Урят отметил в интервью РИА Новости, что эфиопские бизнесмены могут нарастить экспорт кофе на российский рынок, если увидят в стране соответствующий спрос.

https://ria.ru/20250102/keniya-1992284931.html

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экономика, в мире, россия, кофе, импорт