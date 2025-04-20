https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012339204.html

В Госдуме предупредили об опасности сервисов для конвертации файлов

В Госдуме предупредили об опасности сервисов для конвертации файлов - РИА Новости, 20.04.2025

В Госдуме предупредили об опасности сервисов для конвертации файлов

Хакеры с помощью онлайн-конвертеров файлов начали воровать личную информацию граждан и устанавливать вирусы на устройства жертв, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T02:20:00+03:00

2025-04-20T02:20:00+03:00

2025-04-20T02:20:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Хакеры с помощью онлайн-конвертеров файлов начали воровать личную информацию граждан и устанавливать вирусы на устройства жертв, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Конвертация файлов — привычная операция для многих пользователей, но далеко не все задумываются о том, что она может стать входной точкой для хакеров. Чаще всего злоумышленники используют вредоносные файлы, которые замаскированы под популярные форматы документов, изображений или аудио. Пользователь, пытаясь изменить формат файла через ненадёжный онлайн-сервис или скачивая неизвестную программу, рискует заразить свой компьютер", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, когда пользователь загружает файл на сторонний сервис для конвертации, он фактически предоставляет ему доступ к своему устройству. "Мошенники создают поддельные конвертеры или заражают легитимные сервисы вредоносным кодом. В процессе конвертации файл может быть модифицирован таким образом, что в него встраивается вирус или троянская программа. После скачивания преобразованного файла и его открытия вредоносный код активируется, предоставляя хакерам доступ к системе", - добавил он. По мнению Немкина, особенно опасными являются конвертеры, которые требуют установки дополнительного программного обеспечения на устройство. "Злоумышленники распространяют под видом полезных утилит вредоносные программы, которые могут внедряться в систему, перехватывать личные данные, шпионить за пользователем или открывать удалённый доступ к компьютеру. Чтобы избежать подобных угроз, важно использовать только проверенные и надёжные сервисы для конвертации файлов. Никогда не устанавливайте сомнительное ПО и будьте особенно внимательны, если сайт требует предоставить дополнительные разрешения. Также стоит регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и сканировать все загружаемые файлы перед их открытием", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html

https://ria.ru/20250316/moshenniki-2005265574.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф