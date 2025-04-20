https://ria.ru/20250420/kadyrov-2012388759.html

Кадыров поздравил Путина с Пасхой

Кадыров поздравил Путина с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Кадыров поздравил Путина с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных с Пасхой. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:06:00+03:00

2025-04-20T15:06:00+03:00

2025-04-20T15:06:00+03:00

религия

общество

россия

рамзан кадыров

владимир путин

пасха

чеченская республика (чечня)

религиозные праздники

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ГРОЗНЫЙ, 20 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных с Пасхой. "Поздравляю нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина, всех православных жителей Чеченской Республики и России с самым важным христианским праздником – Пасхой!" — написал Кадыров. Он отметил, что укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением в Чечне. В регионе, по словам Кадырова, созданы все условия для свободного вероисповедания и развития культур. "Уверен, что наша дружба и взаимопонимание будут и впредь служить прочным фундаментом мира и процветания нашей республики и всей России", — добавил глава республики.

https://ria.ru/20250420/putin-2012364148.html

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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин, пасха, чеченская республика (чечня), религиозные праздники