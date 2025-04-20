https://ria.ru/20250420/japonija-2012368503.html
В японских морских портах проходит забастовка 17 тысяч докеров
В японских морских портах проходит забастовка 17 тысяч докеров - РИА Новости, 20.04.2025
В японских морских портах проходит забастовка 17 тысяч докеров
Забастовка 17 тысяч докеров, которая продлится 24 часа, проходит в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:25:00+03:00
2025-04-20T11:25:00+03:00
2025-04-20T11:25:00+03:00
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ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Забастовка 17 тысяч докеров, которая продлится 24 часа, проходит в Японии, сообщил телеканал NHK. Забастовка проходит в воскресенье во всех морских портах Японии. Ее организаторами стали Общенациональная федерация профсоюзов докеров и Всеяпонский профсоюз докеров и транспортных рабочих. Причиной забастовки стал отказ работодателей на требование профсоюзов увеличить зарплату на 30 тысяч иен (около 210 долларов) или 10% в месяц и поднять стартовую зарплату до 220 тысяч иен в месяц (1,545 тысячи долларов). В результате забастовки, которая продлится 24 часа, остановлены работы по погрузке в портах по всей стране. Подобные забастовки уже проводились 30 марта и 13 апреля, но эффект был значительным, поскольку они проходили по воскресеньям. Сторона работодателей - Японская ассоциация портового транспорта - заявила, что намерена продолжить переговоры с профсоюзами, чтобы минимизировать влияние забастовки.
https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html
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в мире, япония
В японских морских портах проходит забастовка 17 тысяч докеров
В Японии проходит забастовка 17 тысяч докеров, которая продлится 24 часа
ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Забастовка 17 тысяч докеров, которая продлится 24 часа, проходит в Японии, сообщил телеканал NHK.
Забастовка проходит в воскресенье во всех морских портах Японии
. Ее организаторами стали Общенациональная федерация профсоюзов докеров и Всеяпонский профсоюз докеров и транспортных рабочих. Причиной забастовки стал отказ работодателей на требование профсоюзов увеличить зарплату на 30 тысяч иен (около 210 долларов) или 10% в месяц и поднять стартовую зарплату до 220 тысяч иен в месяц (1,545 тысячи долларов).
В результате забастовки, которая продлится 24 часа, остановлены работы по погрузке в портах по всей стране.
Подобные забастовки уже проводились 30 марта и 13 апреля, но эффект был значительным, поскольку они проходили по воскресеньям.
Сторона работодателей - Японская ассоциация портового транспорта - заявила, что намерена продолжить переговоры с профсоюзами, чтобы минимизировать влияние забастовки.