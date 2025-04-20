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"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 20.04.2025 (обновлено: 15:43 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/gruppirovka-2012379660.html
"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области
"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.04.2025
"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:42:00+03:00
2025-04-20T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - говорится в сводке.При этом авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловодов, Вакаловщины, Великой Рыбицы, Великого Прикола, Запселья, Малой Рыбицы, Марьино, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области

"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в районе курского Горналя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - говорится в сводке.
При этом авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловодов, Вакаловщины, Великой Рыбицы, Великого Прикола, Запселья, Малой Рыбицы, Марьино, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
19 апреля, 19:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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