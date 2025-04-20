https://ria.ru/20250420/gruppirovka-2012379660.html

"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области

"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.04.2025

"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:42:00+03:00

2025-04-20T13:42:00+03:00

2025-04-20T15:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - говорится в сводке.При этом авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловодов, Вакаловщины, Великой Рыбицы, Великого Прикола, Запселья, Малой Рыбицы, Марьино, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины