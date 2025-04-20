"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в Курской области
"Север" до перемирия поразил пять бригад ВСУ в районе курского Горналя
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала перемирия нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районе Горналя в Курской области.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - говорится в сводке.
При этом авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Беловодов, Вакаловщины, Великой Рыбицы, Великого Прикола, Запселья, Малой Рыбицы, Марьино, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.