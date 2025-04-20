"Началось с санкций": в Британии заявили о конце эпохи глобализации
Член палаты Лордов Скидельски: эпоха глобализма подошла к концу
Здание парламента Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Санкционная политика и введение пошлин на импорт в США говорят о новом экономическом мышлении, в котором нет места глобализму, заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube.
"Все началось с санкций, они ускорили развал глобализации. Они разделили мир на три части: те, кто вводит санкции, те, против кого ввели санкции, и страны между ними. Это сильно напоминает эпоху холодной войны, когда были НАТО во главе с США, ОВД, возглавляемый СССР, и движение неприсоединения с Китаем и Индией", — сказал он.
Политик отметил, что история снова повторяется, и сейчас начали формироваться новые глобальные рынки на основе актуальных политических союзов.
"По сути тогда было три глобальных рынка: западный, советский и страны-посредники. Санкции и пошлины не пока стали полным развалом глобализма, но стали частью отрицания единства мировой экономики, целостность которой надо поддерживать. А Трамп своими пошлинами просто пытается поставить США в самую выгодную позицию", — заключил Скидельски.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель авторов этих мер — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10 процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10 процентов.
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