https://ria.ru/20250420/germanija-2012341378.html
Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ
Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ - РИА Новости, 20.04.2025
Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ
Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:34:00+03:00
2025-04-20T03:34:00+03:00
2025-04-20T03:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 апр РИА Новости. Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. В данный момент она посещает ДНР. "Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением (страны в конфликт – ред.)", - сказала Петерсен. "Конечно же, уже было вовлечение в этот военный конфликт, в котором Германия не просто не должна была, даже не имела права участвовать", - добавила она. По ее словам, Украина не является страной НАТО, следовательно, Германия не должна была вовлекаться в этот конфликт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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РИА Новости
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в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ
Петерсен: Германия стала участником конфликта на Украине, начав поставки оружия