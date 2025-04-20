https://ria.ru/20250420/germanija-2012341378.html

Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ

Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ - РИА Новости, 20.04.2025

Германия стала участником конфликта на Украине, заявила экс-депутат от АдГ

Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:34:00+03:00

2025-04-20T03:34:00+03:00

2025-04-20T03:34:00+03:00

в мире

германия

украина

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

ДОНЕЦК, 20 апр РИА Новости. Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. В данный момент она посещает ДНР. "Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением (страны в конфликт – ред.)", - сказала Петерсен. "Конечно же, уже было вовлечение в этот военный конфликт, в котором Германия не просто не должна была, даже не имела права участвовать", - добавила она. По ее словам, Украина не является страной НАТО, следовательно, Германия не должна была вовлекаться в этот конфликт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241129/frg-1986579577.html

https://ria.ru/20250419/plan-2012219585.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, нато