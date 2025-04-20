https://ria.ru/20250420/gaz-2012348316.html

Россия в первом квартале снизила объем поставок СПГ в Китай

Россия в первом квартале снизила объем поставок СПГ в Китай - РИА Новости, 20.04.2025

Россия в первом квартале снизила объем поставок СПГ в Китай

Россия в первом квартале 2025 года поставила в Китай 1,328 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,8% меньше показателя аналогичного периода... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:14:00+03:00

2025-04-20T07:14:00+03:00

2025-04-20T07:17:00+03:00

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Россия в первом квартале 2025 года поставила в Китай 1,328 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,8% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. За январь-март 2024 года Китай закупил в России 1,636 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 24% по сравнению с январем-мартом 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,054 миллиарда долларов. В первом квартале 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 800,6 миллиона долларов. В частности, за март 2025 года Китай импортировал из России 421,56 тысячи тонн СПГ на 238,37 миллиона долларов, что на 5,35% и 9,54% меньше соответственно, чем в марте 2024 года, когда КНР закупила в РФ 445,43 тысячи тонн СПГ на 263,52 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн. Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что КНР в первом квартале 2025 года на 10% снизила объем импорта природного газа – до 29,418 миллиона тонн (сокращение на 10%). При этом в марте Китай импортировал 9,15 миллиона тонн природного газа на 4,12 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия