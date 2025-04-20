https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html

Во Франции обвинили ЕС в попытке помешать миру на Украине

Во Франции обвинили ЕС в попытке помешать миру на Украине - РИА Новости, 20.04.2025

Во Франции обвинили ЕС в попытке помешать миру на Украине

Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине, и подталкивает Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции, заявил РИА Новости французский политик,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:31:00+03:00

2025-04-20T15:31:00+03:00

2025-04-20T15:31:00+03:00

в мире

украина

россия

горловка

владимир путин

владимир зеленский

флориан филиппо

евросоюз

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине, и подталкивает Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По мнению политика, объявленное Россией перемирие - это "очень позитивный шаг вперед". "Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру", - сказал он. Он добавил, что "Франция, освободившаяся от ЕС", могла бы способствовать достижению мира. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее сообщалось еще об одном обстреле Горловки, по городу выпустили еще четыре снаряда. Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html

https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html

украина

россия

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