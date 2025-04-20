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Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят - РИА Новости, 20.04.2025
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08:45 20.04.2025 (обновлено: 10:49 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/estonija-2012351415.html
Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят
Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят - РИА Новости, 20.04.2025
Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят
ЕС и G7 могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за многомиллиардных кредитов Киеву, если Венгрия проголосует против продления санкций в отношении... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:45:00+03:00
2025-04-20T10:49:00+03:00
россия
киев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ЕС и G7 могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за многомиллиардных кредитов Киеву, если Венгрия проголосует против продления санкций в отношении замороженных активов России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет издание Financial Times. "Маргус Цахкна заявил Financial Times, что блокирование возобновления санкций ЕС (против российских активов. — Прим. ред.), угроза, которую (премьер Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан неоднократно высказывал, но никогда не предпринимал ранее, оставит правительства стран G7 и ЕС в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов", — пишет издание. Как отметил министр, при разморозке активов "Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины". По информации издания, Еврокомиссия пытается разработать запасной план на случай, если пролонгация антироссийских санкций не удастся, но представители ЕС заявили, что большинство правовых путей "чреваты неудачей". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250420/globalizatsiya-2012348506.html
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россия, киев, венгрия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Киев, Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят

Цахкна: ЕС столкнется с трудностями, если российские активы разморозят

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ЕС и G7 могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за многомиллиардных кредитов Киеву, если Венгрия проголосует против продления санкций в отношении замороженных активов России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет издание Financial Times.
«
"Маргус Цахкна заявил Financial Times, что блокирование возобновления санкций ЕС (против российских активов. — Прим. ред.), угроза, которую (премьер Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан неоднократно высказывал, но никогда не предпринимал ранее, оставит правительства стран G7 и ЕС в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов", — пишет издание.
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Как отметил министр, при разморозке активов "Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины".
По информации издания, Еврокомиссия пытается разработать запасной план на случай, если пролонгация антироссийских санкций не удастся, но представители ЕС заявили, что большинство правовых путей "чреваты неудачей".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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