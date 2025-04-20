https://ria.ru/20250420/dtp-2012399479.html

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 20.04.2025

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:46:00+03:00

2025-04-20T16:46:00+03:00

2025-04-20T17:40:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором 1 ребенок погиб и 2 пострадали", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 13.45 мск на 4 километре дороги подъезда к хутору Семёнкин от автодороги "Ростов - Семикаракорск - Волгодонск" водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и врезалась в дерево. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2020 года рождения (4 года) погиб на месте, водитель и двое малолетних пассажиров 2019 года рождения (6 лет) и 2023 года рождения (2 года) с травмами доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве. В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию, перевозить детей с применением детского удерживающего устройства.Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250420/dtp-2012384453.html

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происшествия, ростовская область, россия