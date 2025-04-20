https://ria.ru/20250420/dtp-2012384453.html

В Москве три человека пострадали в ДТП

В Москве три человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.04.2025

В Москве три человека пострадали в ДТП

Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:35:00+03:00

2025-04-20T14:35:00+03:00

2025-04-20T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. "Сегодня на Брестском шоссе произошло ДТП. В результате водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего с опрокидыванием съехал в кювет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250420/yauza-2012379331.html

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происшествия, москва, россия