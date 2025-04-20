https://ria.ru/20250420/dtp-2012384453.html
В Москве три человека пострадали в ДТП
В Москве три человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве три человека пострадали в ДТП
Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:35:00+03:00
2025-04-20T14:35:00+03:00
2025-04-20T14:35:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. "Сегодня на Брестском шоссе произошло ДТП. В результате водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего с опрокидыванием съехал в кювет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250420/yauza-2012379331.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_225:0:1009:588_1920x0_80_0_0_e86c7b303dc9d6fb96a4d082a684fb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве три человека пострадали в ДТП
Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве