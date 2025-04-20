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В Москве три человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.04.2025
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14:35 20.04.2025
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В Москве три человека пострадали в ДТП
В Москве три человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве три человека пострадали в ДТП
Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:35:00+03:00
2025-04-20T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. "Сегодня на Брестском шоссе произошло ДТП. В результате водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего с опрокидыванием съехал в кювет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве три человека пострадали в ДТП

Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.
«
"Сегодня на Брестском шоссе произошло ДТП. В результате водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего с опрокидыванием съехал в кювет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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