https://ria.ru/20250420/donorstvo-2012306789.html

Столичные производители активно участвуют в донорском движении

Столичные производители активно участвуют в донорском движении - РИА Новости, 20.04.2025

Столичные производители активно участвуют в донорском движении

Московские производители традиционно становятся активными участниками донорского движения, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Московские производители традиционно становятся активными участниками донорского движения, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.20 апреля в России отмечается Национальный день донора."Промышленный сектор столицы демонстрирует впечатляющие результаты и в производственной сфере, и в области социальной ответственности. Исторически сложившиеся традиции донорского движения на столичных предприятиях продолжают развиваться: каждый участник благородной инициативы вносит весомый вклад в спасение человеческих жизней. Даже в эпоху передовых медицинских технологий донорская кровь не имеет полноценной альтернативы, поэтому регулярные донорские акции на предприятиях сохраняют особую значимость", – сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе департамента.Сотрудники московских производств сдают кровь как в специализированных медицинских центрах, так и во время корпоративных акций на промплощадках.Так, специалисты АО "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева" (госкорпорация "Роскосмос") активно участвуют в сдаче крови. 20 специалистов этой организации являются почетными донорами РФ, у некоторых из них свыше 80 донаций.На Дне донора кровь можно сдать в Центре Хруничева. Эта площадка работает уже свыше шести лет. Там кровь может сдать любой желающий. Четыре раза в год специалисты компании принимают участие в акции. Так, за шесть лет свыше 2,1 тысячи человек сдали более 984 тысячи литров крови. В конце февраля на предприятии прошел еще один День донора, тогда кровь сдали более 100 работников.На предприятии по производству систем управления для ракетно-космической техники АО "НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина" корпоративные Дни донора проводятся свыше 30 лет. За указанный срок кровь сдали более 10 тысяч человек. Организацией регулярных акций занимается расположенная на территории завода медицинская санитарная часть. Последняя донорская акция состоялась 10 марта, в которой поучаствовали 130 сотрудников. Было сдано примерно 46 литров крови.Уже два года донорское движение развивается в НПО "Молния". За это время предприятие провело свыше 15 донорских акций. Сотрудники сдали больше 20 литров крови.В столичном "Щербинском лифтостроительном заводе" акции для доноров проходят четыре раза в год. Зимой этого года здесь прошел первый в этом сезоне корпоративный День донора, который побил рекорд по количеству участников – 80 человек. Сотрудники сдали 36 литров крови.Традиция донорства является особой гордостью предприятия по производству и послепродажному обслуживанию газотурбинных авиационных двигателей ММП имени В.В. Чернышева, входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Более 250 сотрудников на постоянной основе сдают кровь. Многие из сотрудников имеют звание "Почетный донор". Каждый год работники предприятия совершают свыше тысячи донаций, внося неоценимый вклад в развитие донорского движения столицы.

https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html

https://ria.ru/20250419/liksutov-2012192441.html

https://ria.ru/20250418/liksutov-2012016676.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва