https://ria.ru/20250420/donetsk-2012333667.html

В Донецке проходит пасхальное богослужение

В Донецке проходит пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025

В Донецке проходит пасхальное богослужение

Пасхальное богослужение проходит в Донецке, люди приходят в Спасо-Преображенский собор на ночную службу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:43:00+03:00

2025-04-20T00:43:00+03:00

2025-04-20T00:43:00+03:00

религия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное богослужение проходит в Донецке, люди приходят в Спасо-Преображенский собор на ночную службу, передает корреспондент РИА Новости. "Для меня (Пасха - ред.) это тепло на душе. Для меня праздник Пасхи – это самый важный праздник в году. И я считаю, что в наше время очень важно все-таки уделять время этому и соединяться с Богом", - рассказала 18-летняя дончанка Феврония. В 2025 году в Русской православной церкви отмечают Воскресение Христово 20 апреля. Сотни дончан посетили Спасо-Преображенский собор, принеся с собой куличи, яйца и другую пасхальную снедь, чтобы помолиться за своих родных и о мире в регионе.

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, пасха, донецк, религиозные праздники, религия