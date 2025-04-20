В Донецке проходит пасхальное богослужение
В Донецке в Спасо-Преображенском соборе проходит пасхальное богослужение
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВерующие идут после освящения пасхальных яиц и куличей у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке
Верующие идут после освящения пасхальных яиц и куличей у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное богослужение проходит в Донецке, люди приходят в Спасо-Преображенский собор на ночную службу, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня (Пасха - ред.) это тепло на душе. Для меня праздник Пасхи – это самый важный праздник в году. И я считаю, что в наше время очень важно все-таки уделять время этому и соединяться с Богом", - рассказала 18-летняя дончанка Феврония.
В 2025 году в Русской православной церкви отмечают Воскресение Христово 20 апреля. Сотни дончан посетили Спасо-Преображенский собор, принеся с собой куличи, яйца и другую пасхальную снедь, чтобы помолиться за своих родных и о мире в регионе.
День святой Пасхи
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