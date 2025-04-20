https://ria.ru/20250420/dagestan-2012334849.html
В двух районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды
В двух районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 20.04.2025
В двух районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории двух районов Дагестана из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:55:00+03:00
2025-04-20T00:55:00+03:00
2025-04-20T00:55:00+03:00
происшествия
россия
сулейман-стальский район
магарамкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории двух районов Дагестана из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В Telegram-канале администрации главы Дагестана говорится, что в республике устраняют последствия проливных дождей и снегопадов. По информации МЧС, для их ликвидации задействованы более 2 тысяч человек и 566 единиц техники. Например, в Сулейман-Стальском районе размыт мост через реку Курах-чай, что отрезало девять сел. К работам привлечены 25 человек и 13 единиц техники. Имеется пешая переправа, уточнили в Telegram-канале. "В связи с прохождением неблагоприятных погодных условий на территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов для пожарно-спасательного гарнизонов введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - рассказали в региональном МЧС.
https://ria.ru/20250419/krym-2012313241.html
россия
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происшествия, россия, сулейман-стальский район, магарамкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, Сулейман-Стальский район, Магарамкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В двух районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды
В двух районах Дагестана из-за непогоды ввели режим ЧС