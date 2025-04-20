Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:22 20.04.2025 (обновлено: 12:39 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/bogosluzheniya-2012372812.html
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения
Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:22:00+03:00
2025-04-20T12:39:00+03:00
религия
москва
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012357902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02f2aa5a7a0d2290d48ad92ed1eda103.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Праздник Светлой Пасхи в 2025 году Русская православная церковь отмечает 20 апреля."Более 1,5 миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетили пасхальные богослужения.Он отметил, что в столице в общей сложности работали более 540 православных храмов.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012357902_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5e9ca6312034f06175838f4ef1dd5da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пасха
Религия, Москва, Пасха
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения

В Москве 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения с начала праздников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Праздник Светлой Пасхи в 2025 году Русская православная церковь отмечает 20 апреля.
"Более 1,5 миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетили пасхальные богослужения.
Он отметил, что в столице в общей сложности работали более 540 православных храмов.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
10:44
 
РелигияМоскваПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала