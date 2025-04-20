https://ria.ru/20250420/bogosluzheniya-2012372812.html

В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения

В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения - РИА Новости, 20.04.2025

В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения

Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:22:00+03:00

2025-04-20T12:22:00+03:00

2025-04-20T12:39:00+03:00

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москва

пасха

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Праздник Светлой Пасхи в 2025 году Русская православная церковь отмечает 20 апреля."Более 1,5 миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетили пасхальные богослужения.Он отметил, что в столице в общей сложности работали более 540 православных храмов.

https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, пасха