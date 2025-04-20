https://ria.ru/20250420/bogosluzheniya-2012372812.html
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения
Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:22:00+03:00
2025-04-20T12:22:00+03:00
2025-04-20T12:39:00+03:00
религия
москва
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012357902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02f2aa5a7a0d2290d48ad92ed1eda103.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Праздник Светлой Пасхи в 2025 году Русская православная церковь отмечает 20 апреля."Более 1,5 миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетили пасхальные богослужения.Он отметил, что в столице в общей сложности работали более 540 православных храмов.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012357902_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5e9ca6312034f06175838f4ef1dd5da8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пасха
В Москве более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения
В Москве 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения с начала праздников
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Праздник Светлой Пасхи в 2025 году Русская православная церковь
отмечает 20 апреля.
"Более 1,5 миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетили пасхальные богослужения.
Он отметил, что в столице в общей сложности работали более 540 православных храмов.