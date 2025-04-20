https://ria.ru/20250420/bayden-2012344354.html

Демократы хотят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, пишут СМИ

Демократы хотят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Демократы хотят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, пишут СМИ

Члены демократической партии США хотят, чтобы экс-президент Джо Байден и его супруга Джилл ограничили себя в публичных выступлениях и держались подальше от... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T05:18:00+03:00

2025-04-20T05:18:00+03:00

2025-04-20T05:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Члены демократической партии США хотят, чтобы экс-президент Джо Байден и его супруга Джилл ограничили себя в публичных выступлениях и держались подальше от зрителей, чтобы не портить имидж партии на фоне того, что среди демократов сохраняется стойкий уровень гнева или безразличия к бывшему лидеры страны, сообщает издание Hill со ссылкой на приближенных к ним сотрудников. Байден 16 апреля выступил со своей первой речью на публике с момента ухода с поста 20 января на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго. "Я очень люблю обоих Байденов, но лояльность персонала подразумевает, что мы обязаны предоставлять им честную информацию по ситуации... Если бы у них были советники, которые держали руку на пульсе Демократической партии или национальной политики, они бы поняли, насколько силен уровень гнева или безразличия к ним, который сохраняется внутри нашей партии и который не исчезнет в ближайшее время", - заявил изданию Майкл Лароса, занимавший должность директора по коммуникациям Джилл Байден. Лароса назвал такую ситуацию "душераздирающим и трагическим финалом их общественной жизни", однако Байденам все же необходимо смотреть правде в глаза при принятии решений о выступлении на публике. Лароса утверждает, что возвращение бывшего президента Байдена на сцену стало "прекрасным подарком" для новых хозяев Белого дома, когда они находились под пристальным вниманием из-за торговой политики. Некоторые демократы заявили, по данным издания, что предпочли бы отход бывшего президента на второй план, пока партия вкладывает силы в восстановление своего имиджа. Другие демократы также заявили изданию, что сейчас неподходящее время для появления Байдена, особенно с учетом опросов, которые показывают, что американцы начинают возлагать вину на президента Дональда Трампа за его управление экономикой.

https://ria.ru/20250418/bajden-2011945878.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, чикаго, джилл байден, джо байден, дональд трамп