https://ria.ru/20250420/armeniya-2012421970.html

Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку

Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку - РИА Новости, 20.04.2025

Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T22:36:00+03:00

2025-04-20T22:36:00+03:00

2025-04-20T22:49:00+03:00

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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "В контексте усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе подчеркнута важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Мирзоян подчеркнул важность подписания соглашения", - говорится в сообщении. Мирзоян также коснулся подхода Армении в отношении Минской группы ОБСЕ, а также представил предложения Армении по другим компонентам мирного процесса, добавили в пресс-службе. В контексте разблокирования региональных коммуникаций был отмечен потенциал Южного Кавказа как уникального перекрестка и необходимость использования его транзитных возможностей. Мирзоян и Синирлиоглу также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, говорит в сообщении. Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать в один день два документа: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также совместное обращение к ОБСЕ или государствам-членам, которое положит начало процессу роспуска Минской группы. Министр считает, что необходимости в Минской группе ОБСЕ после урегулирования отношений с Азербайджаном и подписания мирного договора не будет.

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html

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