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Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку - РИА Новости, 20.04.2025
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22:36 20.04.2025 (обновлено: 22:49 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/armeniya-2012421970.html
Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку
Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку - РИА Новости, 20.04.2025
Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T22:36:00+03:00
2025-04-20T22:49:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "В контексте усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе подчеркнута важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Мирзоян подчеркнул важность подписания соглашения", - говорится в сообщении. Мирзоян также коснулся подхода Армении в отношении Минской группы ОБСЕ, а также представил предложения Армении по другим компонентам мирного процесса, добавили в пресс-службе. В контексте разблокирования региональных коммуникаций был отмечен потенциал Южного Кавказа как уникального перекрестка и необходимость использования его транзитных возможностей. Мирзоян и Синирлиоглу также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, говорит в сообщении. Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать в один день два документа: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также совместное обращение к ОБСЕ или государствам-членам, которое положит начало процессу роспуска Минской группы. Министр считает, что необходимости в Минской группе ОБСЕ после урегулирования отношений с Азербайджаном и подписания мирного договора не будет.
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, феридун синирлиоглу, обсе, мид армении
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, МИД Армении
Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку

Мирзоян указал генсеку ОБСЕ Синирлиоглу о важности заключения мира с Баку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"В контексте усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе подчеркнута важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Мирзоян подчеркнул важность подписания соглашения", - говорится в сообщении.
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Мирзоян также коснулся подхода Армении в отношении Минской группы ОБСЕ, а также представил предложения Армении по другим компонентам мирного процесса, добавили в пресс-службе.
В контексте разблокирования региональных коммуникаций был отмечен потенциал Южного Кавказа как уникального перекрестка и необходимость использования его транзитных возможностей.
Мирзоян и Синирлиоглу также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, говорит в сообщении.
Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать в один день два документа: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также совместное обращение к ОБСЕ или государствам-членам, которое положит начало процессу роспуска Минской группы. Министр считает, что необходимости в Минской группе ОБСЕ после урегулирования отношений с Азербайджаном и подписания мирного договора не будет.
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