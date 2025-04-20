Глава МИД Армении указал генсеку ОБСЕ на важность заключения мира с Баку
Мирзоян указал генсеку ОБСЕ Синирлиоглу о важности заключения мира с Баку
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о важности подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"В контексте усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе подчеркнута важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Мирзоян подчеркнул важность подписания соглашения", - говорится в сообщении.
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Мирзоян также коснулся подхода Армении в отношении Минской группы ОБСЕ, а также представил предложения Армении по другим компонентам мирного процесса, добавили в пресс-службе.
В контексте разблокирования региональных коммуникаций был отмечен потенциал Южного Кавказа как уникального перекрестка и необходимость использования его транзитных возможностей.
Мирзоян и Синирлиоглу также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, говорит в сообщении.
Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предложил Баку подписать в один день два документа: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также совместное обращение к ОБСЕ или государствам-членам, которое положит начало процессу роспуска Минской группы. Министр считает, что необходимости в Минской группе ОБСЕ после урегулирования отношений с Азербайджаном и подписания мирного договора не будет.