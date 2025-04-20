https://ria.ru/20250420/aeroflot-2012355852.html

"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

"Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 20 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:20:00+03:00

2025-04-20T09:20:00+03:00

2025-04-20T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 20 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба перевозчика. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах* авиакомпании путешественников ждут сладкие сюрпризы.Компания закупила подарки к Светлому Христову Воскресению у отечественных производителей. В бизнес-классе пассажирам предложат куличи, которые специально для "Аэрофлота" разработали мастера "Азбуки Вкуса", соединив итальянскую рецептуру панеттоне с русскими традициями. Удобная упаковка позволяет насладиться выпечкой на борту или забрать ее с собой как пасхальный гостинец. В комфорт-классе путешественников ожидает открытка с теплыми пожеланиями и молочным шоколадом. Лимитированная серия праздничных открыток с эксклюзивным дизайном также создана специально для "Аэрофлота". Пассажирам эконом-класса предложат пасхальные пряники с глазурью. В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на пасхальные рейсы 3,3 тысячи куличей, 1 тысячу шоколадных открыток и 35 тысяч пряников. * есть ограничения на ряде рейсов.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60