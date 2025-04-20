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"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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09:20 20.04.2025 (обновлено: 09:21 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/aeroflot-2012355852.html
"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой
"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой
"Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 20 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:20:00+03:00
2025-04-20T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 20 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба перевозчика. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах* авиакомпании путешественников ждут сладкие сюрпризы.Компания закупила подарки к Светлому Христову Воскресению у отечественных производителей. В бизнес-классе пассажирам предложат куличи, которые специально для "Аэрофлота" разработали мастера "Азбуки Вкуса", соединив итальянскую рецептуру панеттоне с русскими традициями. Удобная упаковка позволяет насладиться выпечкой на борту или забрать ее с собой как пасхальный гостинец. В комфорт-классе путешественников ожидает открытка с теплыми пожеланиями и молочным шоколадом. Лимитированная серия праздничных открыток с эксклюзивным дизайном также создана специально для "Аэрофлота". Пассажирам эконом-класса предложат пасхальные пряники с глазурью. В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на пасхальные рейсы 3,3 тысячи куличей, 1 тысячу шоколадных открыток и 35 тысяч пряников. * есть ограничения на ряде рейсов.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
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"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

Авиакомпания "Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 20 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба перевозчика.
Во всех классах обслуживания на собственных рейсах* авиакомпании путешественников ждут сладкие сюрпризы.
Компания закупила подарки к Светлому Христову Воскресению у отечественных производителей. В бизнес-классе пассажирам предложат куличи, которые специально для "Аэрофлота" разработали мастера "Азбуки Вкуса", соединив итальянскую рецептуру панеттоне с русскими традициями. Удобная упаковка позволяет насладиться выпечкой на борту или забрать ее с собой как пасхальный гостинец. В комфорт-классе путешественников ожидает открытка с теплыми пожеланиями и молочным шоколадом. Лимитированная серия праздничных открыток с эксклюзивным дизайном также создана специально для "Аэрофлота". Пассажирам эконом-класса предложат пасхальные пряники с глазурью.
В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на пасхальные рейсы 3,3 тысячи куличей, 1 тысячу шоколадных открыток и 35 тысяч пряников.
* есть ограничения на ряде рейсов.
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