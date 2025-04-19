https://ria.ru/20250419/utki-2012272661.html

В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства

В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства - РИА Новости, 19.04.2025

В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства

Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:15:00+03:00

2025-04-19T15:15:00+03:00

2025-04-19T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в семьях пернатых произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизнь молодых родителей может обернуться для них стрессом", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными во время прогулок по природным территориям города. Питомцы могут отвлечься на многообразие звуков и запахов и повредить места гнездования, уничтожить кладку или покалечить птенцов. В Москве немало видов пернатых, предпочитающих строить гнезда в траве. Их выводок особенно уязвим. Поэтому важно держать животных на поводке и в наморднике для предотвращения неприятных ситуаций.

https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество