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В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства - РИА Новости, 19.04.2025
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15:15 19.04.2025 (обновлено: 16:26 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/utki-2012272661.html
В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства
В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства - РИА Новости, 19.04.2025
В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства
Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:15:00+03:00
2025-04-19T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. &quot;В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в семьях пернатых произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизнь молодых родителей может обернуться для них стрессом&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными во время прогулок по природным территориям города. Питомцы могут отвлечься на многообразие звуков и запахов и повредить места гнездования, уничтожить кладку или покалечить птенцов. В Москве немало видов пернатых, предпочитающих строить гнезда в траве. Их выводок особенно уязвим. Поэтому важно держать животных на поводке и в наморднике для предотвращения неприятных ситуаций.
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Хорошие новости, Москва, Общество
В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства

В Москве утки начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУтки в Строгинском заливе в Москве
Утки в Строгинском заливе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Утки в Строгинском заливе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«

"В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в семьях пернатых произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизнь молодых родителей может обернуться для них стрессом", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными во время прогулок по природным территориям города. Питомцы могут отвлечься на многообразие звуков и запахов и повредить места гнездования, уничтожить кладку или покалечить птенцов. В Москве немало видов пернатых, предпочитающих строить гнезда в траве. Их выводок особенно уязвим. Поэтому важно держать животных на поводке и в наморднике для предотвращения неприятных ситуаций.
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