В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства
В Москве утки начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства
Утки в Строгинском заливе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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"В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в семьях пернатых произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизнь молодых родителей может обернуться для них стрессом", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными во время прогулок по природным территориям города. Питомцы могут отвлечься на многообразие звуков и запахов и повредить места гнездования, уничтожить кладку или покалечить птенцов. В Москве немало видов пернатых, предпочитающих строить гнезда в траве. Их выводок особенно уязвим. Поэтому важно держать животных на поводке и в наморднике для предотвращения неприятных ситуаций.
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