https://ria.ru/20250419/ukraina-2012311100.html

Пасхальное перемирие должно соблюдаться и Украиной, считает эксперт

Пасхальное перемирие должно соблюдаться и Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 19.04.2025

Пасхальное перемирие должно соблюдаться и Украиной, считает эксперт

Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, должно соблюдаться и со стороны Украины, инициатива по перемирию дарит... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:09:00+03:00

2025-04-19T20:09:00+03:00

2025-04-19T20:09:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, должно соблюдаться и со стороны Украины, инициатива по перемирию дарит надежду на дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Любое перемирие, особенно если оно будет соблюдаться и соблюдаться обеими противоборствующими сторонами, - это лучше, чем боевые действия, это остановка конвейера смерти", - сказал РИА Новости Эргашев, комментируя решение российского президента. По мнению эксперта, данная инициатива Путина - "очень хороший, правильный поступок, правильное решение, это можно только приветствовать". "Ты понимаешь, что перемирие все-таки временное, но как человек, ты хочешь надеяться, что оно всегда может вырасти во что-то большее", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250419/zelenskij-2012308600.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012302210.html

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в мире, россия, украина, владимир путин