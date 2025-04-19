На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже
Профессор Дизен: ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну", — говорится в публикации.
"Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну", — говорится в публикации.
Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.