https://ria.ru/20250419/ukraina-2012248107.html

На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже

На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже - РИА Новости, 19.04.2025

На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже

ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Марко Рубио РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:03:00+03:00

2025-04-19T12:03:00+03:00

2025-04-19T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну", — говорится в публикации. Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html

https://ria.ru/20250419/bouz-2012230272.html

украина

париж

сша

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