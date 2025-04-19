Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 19.04.2025 (обновлено: 17:49 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012248107.html
На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже
На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже
ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Марко Рубио РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:03:00+03:00
2025-04-19T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
париж
сша
стив уиткофф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_a8bf2f5edf7e7d532c85148da8d9a767.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну", — говорится в публикации. Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html
https://ria.ru/20250419/bouz-2012230272.html
украина
париж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_73:0:1850:1333_1920x0_80_0_0_d14208cbe958aad76858479f77dfe956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марко рубио, париж, сша, стив уиткофф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марко Рубио, Париж, США, Стив Уиткофф, Евросоюз
На Западе раскрыли, в чем страны ЕС пытались убедить Рубио в Париже

Профессор Дизен: ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. ЕС на встрече в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну", — говорится в публикации.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В США раскрыли, какой подарок Рубио преподнес Путину
Вчера, 10:02
Накануне госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".

В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Означает конец". Заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарко РубиоПарижСШАСтив УиткоффЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала