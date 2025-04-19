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Тысячи паломников заполнили храм Гроба Господня в Иерусалиме

Тысячи паломников заполнили храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025

Тысячи паломников заполнили храм Гроба Господня в Иерусалиме

Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:16:00+03:00

2025-04-19T12:16:00+03:00

2025-04-19T12:26:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Максимальная вместимость храма с точки зрения обеспечения безопасности составляет порядка 10 тысяч человек. Делегации, группы паломников и посетителей продолжают идти в храм в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Обстановка внутри храма спокойная, безопасность обеспечивают десятки полицейских и четко регулируют потоки людей. На месте также дежурят медики и пожарные. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая по традиции прибыла в Иерусалим, чтобы получить и доставить Благодатный огонь в Москву, расположилась вблизи Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии. Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи паломников в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня, они поют молитвы, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-19T12:16 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, москва, иисус христос, религиозные праздники