https://ria.ru/20250419/ssha-2012218228.html

США не обсуждают новые пакеты военной помощи Украине, пишут СМИ

США не обсуждают новые пакеты военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025

США не обсуждают новые пакеты военной помощи Украине, пишут СМИ

Власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие, сообщает газета New York Times РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:16:00+03:00

2025-04-19T03:16:00+03:00

2025-04-19T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие, сообщает газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе. "Нет практически никаких серьезных обсуждений в Белом доме или в конгрессе о следующих пакетах оружия для Украины, когда существующая поддержка, которая была обеспечена в последние месяцы администрации (экс-президента США Джо – ред.) Байдена, будет исчерпана", - пишет издание. Европейские чиновники заявили газете, что не получили заверений со стороны США, что те продолжат передавать разведданные Киеву. В последнее время Белый дом больше интересует, что он получит от Киева, а не предоставит ему, при обсуждениях двусторонних отношений, отмечает газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, сергей лавров, нато