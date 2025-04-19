https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012285050.html
Путин заявил о продвижении российских войск
Путин заявил о продвижении российских войск - РИА Новости, 19.04.2025
Путин заявил о продвижении российских войск
Российские войска уверенно идут вперед по линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:53:00+03:00
2025-04-19T16:53:00+03:00
2025-04-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска уверенно идут вперед по линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом: российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
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Путин заявил о продвижении российских войск
Путин: российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед