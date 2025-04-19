https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012285050.html

Путин заявил о продвижении российских войск

Путин заявил о продвижении российских войск - РИА Новости, 19.04.2025

Путин заявил о продвижении российских войск

Российские войска уверенно идут вперед по линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:53:00+03:00

2025-04-19T16:53:00+03:00

2025-04-19T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска уверенно идут вперед по линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом: российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным