https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012220788.html

Российский мотострелок рассказал о штурме Улаклы

Российский мотострелок рассказал о штурме Улаклы - РИА Новости, 19.04.2025

Российский мотострелок рассказал о штурме Улаклы

Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск "Восток" с позывным "Шустрый" рассказал РИА Новости, как эвакуировал трех... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:27:00+03:00

2025-04-19T04:27:00+03:00

2025-04-19T04:27:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск "Восток" с позывным "Шустрый" рассказал РИА Новости, как эвакуировал трех раненых сослуживцев на мотоцикле под вражеским огнем при освобождении Улаклы в ДНР. "Мы выполняли боевую задачу в поселке Улаклы. Мы залетали на мотолыгах (гусеничный бронетранспортер - ред.), и со стороны врагов нас отрабатывали беспилотники и пулеметы. Нам пришлось покинуть транспортное средство и мне поступила задача откатить трехсотых (раненых - ред.). Я там нашел брошенный электромотоцикл, загрузил одного трехсотого, уточнил у него, куда откатываться. Это было около семи километров. Я проехал туда семь километров, оставил (раненого - ред.), обратно закатился, забрал второго. Потом третьего так же откатил", - сказал "Шустрый". По его словам сложность в эвакуации раненых была не только в погодных условиях, но и в том, что противник вел огонь. "Во время отката по нам начали работать, когда я был с трехсотыми. Это было сложно - грязь, слякоть, еще и по нам работают, поэтому это было страшно. Но все равно выполнять задачи обязательно. Я не скажу, что я какой-то герой, я сам подписал контракт, поэтому я выполняю свою задачу - я защищаю родину", - добавил он. Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)