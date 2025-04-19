https://ria.ru/20250419/samolet-2012231529.html

В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы

В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 19.04.2025

В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:43:00+03:00

2025-04-19T08:43:00+03:00

2025-04-19T08:48:00+03:00

происшествия

кемерово

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аэрофлот

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (около 3 часов мск) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 177 пассажиров. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала", –говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву, предварительно, задерживается до 22 часов."Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса", – сообщили в ведомстве.

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происшествия, кемерово, москва, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура