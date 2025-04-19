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В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 19.04.2025
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08:43 19.04.2025 (обновлено: 08:48 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/samolet-2012231529.html
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 19.04.2025
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:43:00+03:00
2025-04-19T08:48:00+03:00
происшествия
кемерово
москва
аэрофлот
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (около 3 часов мск) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 177 пассажиров. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала", –говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву, предварительно, задерживается до 22 часов."Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кемерово, москва, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемерово, Москва, Аэрофлот, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Самолет рейсом из Москвы выкатился в аэропорту Кемерово за посадочную полосу

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кемерово имени А.А.Леонова
Международный аэропорт Кемерово имени А.А.Леонова - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный аэропорт Кемерово имени А.А.Леонова. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (около 3 часов мск) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 177 пассажиров. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала", –говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву, предварительно, задерживается до 22 часов.
"Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКемеровоМоскваАэрофлотЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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