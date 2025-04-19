https://ria.ru/20250419/samolet-2012231529.html
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 19.04.2025
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:43:00+03:00
2025-04-19T08:43:00+03:00
2025-04-19T08:48:00+03:00
происшествия
кемерово
москва
аэрофлот
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787754_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0cdc99a930f072bf106dfe905640c3af.jpg
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (около 3 часов мск) в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 177 пассажиров. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала", –говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Выполнение обратного рейса в Москву, предварительно, задерживается до 22 часов."Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250417/krasnodar-2011881013.html
кемерово
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787754_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_8552bdb9b9a0181a3d45e7fb6830400a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, москва, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемерово, Москва, Аэрофлот, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Самолет рейсом из Москвы выкатился в аэропорту Кемерово за посадочную полосу