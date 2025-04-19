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В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов - РИА Новости, 19.04.2025
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Наука
 
10:46 19.04.2025 (обновлено: 11:00 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/roboty-gumanoidy-2012243421.html
В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов
В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов - РИА Новости, 19.04.2025
В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов
Двадцать роботов-гуманоидов в субботу приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов, прошедшем в Пекине, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:46:00+03:00
2025-04-19T11:00:00+03:00
наука
технологии
эфиопия
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Двадцать роботов-гуманоидов в субботу приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов, прошедшем в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. При этом самыми быстрыми из бегунов-людей стали представители Эфиопии: лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин - 1 час 11 минут 07 секунд. Робот "Тяньгун Ultra" весом около 55 килограммов в высоту достигает 1,8 метра, в этом году он не только увеличил свою скорость с 6 километров в час до максимальной пиковой скорости в 12 километров в час, но и стал умнее после оснащения новой интеллектуальной платформой. Как рассказал журналистам представитель команды робота "Тяньгун Ultra" Вэй Цзясин, во время забега он сохранял скорость примерно на уровне 7-8 километров в час. "Для достижения такого выдающегося результата на этом марафоне, нам пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения", - сказал Вэй Цзясин. Роботы и спортсмены по сигналу стартовали одновременно в 7.30 (2.30 мск) на территории Пекинской зоны технико-экономического развития "Ичжуан", они пробежали по одному и тому же маршруту, однако для роботов предусмотрена своя "выделенка". При этом, если люди от старта бежали все вместе, то роботы начинали забег по очереди с разницей в одну минуту. По требованиям организаторов, общая продолжительность работы роботов-легкоатлетов составила примерно 3 часа 30 минут, во время соревнований роботам было разрешено заменять батареи, а также при необходимости менять самих роботов, позволяя им проходить дистанцию в эстафетном формате, однако за каждую замену робота во время соревнования будет начисляться штраф в 10 минут. Условием участия в полумарафоне для роботов стала гуманоидная конструкция и способность передвигаться на двух ногах без использования колесных устройств. При этом бежали они в сопровождении своих разработчиков, так как в качестве методов управления допускается как ручное дистанционное, так и полностью автономное. Несмотря на то, что все роботы на забеге имели гуманоидную конструкцию, многие из них сильно отличались друг от друга формой и габаритами – чья-та высота составляла всего 120 сантиметров, а чья-то достигала 1,8 метра. Скорость роботы тоже развивали разную, у некоторых забег на марафоне скорее походил на неспешную прогулку. Правила для участников роботов были довольно строгими: они не должны повредить трассу или своих роботов-соперников, не навредить людям, строго следовать указанному маршруту и всем техническим правилам. Робот-победитель в субботнем забеге получил денежный приз в размере 5 тысяч юаней (около 700 долларов), серебряный и бронзовый медалисты 4000 и 3000 юаней (560 и 420 долларов) соответственно. Организаторы также предусмотрели ряд дополнительных наград-номинаций: за успешное завершение забега, за лучшую выносливость и за самый креативный дизайн. Командам-разработчикам участвовавших в полумарафоне роботов-гуманоидов также вручили специальные призы от спонсоров. Награду главному роботу-победителю вынес другой робот-гуманоид.
https://ria.ru/20250417/uchenye-2011762833.html
https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html
https://ria.ru/20250403/zapusk_rakety-2008349247.html
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технологии, эфиопия
Наука, Технологии, Эфиопия
В Пекине прошел первый в мире полумарафон людей и роботов

Двадцать роботов-гуманоидов приняли участие в полумарафоне в Пекине

© Getty Images / picture alliance / Johannes NeudeckerЧеловекоподобный робот "Тянь Гун" во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025
Человекоподобный робот Тянь Гун во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Johannes Neudecker
Человекоподобный робот "Тянь Гун" во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Двадцать роботов-гуманоидов в субботу приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов, прошедшем в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. При этом самыми быстрыми из бегунов-людей стали представители Эфиопии: лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин - 1 час 11 минут 07 секунд.
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Робот "Тяньгун Ultra" весом около 55 килограммов в высоту достигает 1,8 метра, в этом году он не только увеличил свою скорость с 6 километров в час до максимальной пиковой скорости в 12 километров в час, но и стал умнее после оснащения новой интеллектуальной платформой.
Как рассказал журналистам представитель команды робота "Тяньгун Ultra" Вэй Цзясин, во время забега он сохранял скорость примерно на уровне 7-8 километров в час.
© Getty Images / Kevin FrayerЧеловекоподобный робот во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025
Человекоподобный робот во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / Kevin Frayer
Человекоподобный робот во время полумарафона в Пекине, КНР. 19 апреля 2025
"Для достижения такого выдающегося результата на этом марафоне, нам пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения", - сказал Вэй Цзясин.
Роботы и спортсмены по сигналу стартовали одновременно в 7.30 (2.30 мск) на территории Пекинской зоны технико-экономического развития "Ичжуан", они пробежали по одному и тому же маршруту, однако для роботов предусмотрена своя "выделенка". При этом, если люди от старта бежали все вместе, то роботы начинали забег по очереди с разницей в одну минуту.
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По требованиям организаторов, общая продолжительность работы роботов-легкоатлетов составила примерно 3 часа 30 минут, во время соревнований роботам было разрешено заменять батареи, а также при необходимости менять самих роботов, позволяя им проходить дистанцию в эстафетном формате, однако за каждую замену робота во время соревнования будет начисляться штраф в 10 минут.
Условием участия в полумарафоне для роботов стала гуманоидная конструкция и способность передвигаться на двух ногах без использования колесных устройств. При этом бежали они в сопровождении своих разработчиков, так как в качестве методов управления допускается как ручное дистанционное, так и полностью автономное.
Несмотря на то, что все роботы на забеге имели гуманоидную конструкцию, многие из них сильно отличались друг от друга формой и габаритами – чья-та высота составляла всего 120 сантиметров, а чья-то достигала 1,8 метра. Скорость роботы тоже развивали разную, у некоторых забег на марафоне скорее походил на неспешную прогулку.
Правила для участников роботов были довольно строгими: они не должны повредить трассу или своих роботов-соперников, не навредить людям, строго следовать указанному маршруту и всем техническим правилам.
Робот-победитель в субботнем забеге получил денежный приз в размере 5 тысяч юаней (около 700 долларов), серебряный и бронзовый медалисты 4000 и 3000 юаней (560 и 420 долларов) соответственно. Организаторы также предусмотрели ряд дополнительных наград-номинаций: за успешное завершение забега, за лучшую выносливость и за самый креативный дизайн. Командам-разработчикам участвовавших в полумарафоне роботов-гуманоидов также вручили специальные призы от спонсоров. Награду главному роботу-победителю вынес другой робот-гуманоид.
Триколор ТВ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Пульт на старт
3 апреля, 13:31
 
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