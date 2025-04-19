https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:15:00+03:00
2025-04-19T18:15:00+03:00
2025-04-19T18:16:00+03:00
ярославская область
москва
дмитрий чернышенко
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012297311_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5319963ec39186c0e5cfdbbc9442c772.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в Москве прошла встреча зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Они обсудили вопросы развития туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовку к празднованию 60-летия туристического маршрута Золотое кольцо. "Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы создаем условия для реализации и развития талантов детей и молодежи. Мы успешно выполнили задачи, которые стояли перед нами по нацпроектам "Образование" и "Демография", и приступили к реализации новых госпрограмм, помогающих развивать территории и повышать качество жизни людей", - цитирует Евраева пресс-служба. Евраев отметил, что у правительства области большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Туризм, как отметил на встрече глава региона, является одним из локомотивов развития экономики Ярославской области. Регион активно участвует в федеральной программе по созданию модульных средств размещения туристов. Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба областного правительства. Вице-премьер уделил особое внимание раскрытию образовательного потенциала Ярославской области, отметив его важность для будущего региона. "Благодаря реализации национальных проектов в регионе построены детские сады и школы, что позволило создать более 6 тысяч новых мест. Открыты центры образования "Точка роста" в сельских школах, улучшена материально-техническая база, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы спортивные объекты", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что данная работа будет продолжена.
https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html
https://ria.ru/20250418/evraev-2012165966.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012297311_93:0:1232:854_1920x0_80_0_0_7e5c61f324684f636a44061d38daf6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий чернышенко, михаил евраев
Ярославская область, Москва, Дмитрий Чернышенко, Михаил Евраев
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области
Чернышенко и Евраев обсудили важные для развития Ярославской области вопросы
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в Москве
прошла встреча зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко
и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Они обсудили вопросы развития туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовку к празднованию 60-летия туристического маршрута Золотое кольцо.
"Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы создаем условия для реализации и развития талантов детей и молодежи. Мы успешно выполнили задачи, которые стояли перед нами по нацпроектам "Образование" и "Демография", и приступили к реализации новых госпрограмм, помогающих развивать территории и повышать качество жизни людей", - цитирует Евраева пресс-служба.
Евраев
отметил, что у правительства области большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Туризм, как отметил на встрече глава региона, является одним из локомотивов развития экономики Ярославской области. Регион активно участвует в федеральной программе по созданию модульных средств размещения туристов.
Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин
объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба областного правительства.
Вице-премьер уделил особое внимание раскрытию образовательного потенциала Ярославской области, отметив его важность для будущего региона. "Благодаря реализации национальных проектов в регионе построены детские сады и школы, что позволило создать более 6 тысяч новых мест. Открыты центры образования "Точка роста" в сельских школах, улучшена материально-техническая база, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы спортивные объекты", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что данная работа будет продолжена.