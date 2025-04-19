https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html

Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области

Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025

Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:15:00+03:00

2025-04-19T18:15:00+03:00

2025-04-19T18:16:00+03:00

ярославская область

москва

дмитрий чернышенко

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в Москве прошла встреча зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Они обсудили вопросы развития туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовку к празднованию 60-летия туристического маршрута Золотое кольцо. "Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы создаем условия для реализации и развития талантов детей и молодежи. Мы успешно выполнили задачи, которые стояли перед нами по нацпроектам "Образование" и "Демография", и приступили к реализации новых госпрограмм, помогающих развивать территории и повышать качество жизни людей", - цитирует Евраева пресс-служба. Евраев отметил, что у правительства области большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Туризм, как отметил на встрече глава региона, является одним из локомотивов развития экономики Ярославской области. Регион активно участвует в федеральной программе по созданию модульных средств размещения туристов. Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба областного правительства. Вице-премьер уделил особое внимание раскрытию образовательного потенциала Ярославской области, отметив его важность для будущего региона. "Благодаря реализации национальных проектов в регионе построены детские сады и школы, что позволило создать более 6 тысяч новых мест. Открыты центры образования "Точка роста" в сельских школах, улучшена материально-техническая база, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы спортивные объекты", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что данная работа будет продолжена.

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дмитрий чернышенко, михаил евраев