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Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025
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Ярославская область
 
18:15 19.04.2025 (обновлено: 18:16 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:15:00+03:00
2025-04-19T18:16:00+03:00
ярославская область
москва
дмитрий чернышенко
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в Москве прошла встреча зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Они обсудили вопросы развития туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовку к празднованию 60-летия туристического маршрута Золотое кольцо. "Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы создаем условия для реализации и развития талантов детей и молодежи. Мы успешно выполнили задачи, которые стояли перед нами по нацпроектам "Образование" и "Демография", и приступили к реализации новых госпрограмм, помогающих развивать территории и повышать качество жизни людей", - цитирует Евраева пресс-служба. Евраев отметил, что у правительства области большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Туризм, как отметил на встрече глава региона, является одним из локомотивов развития экономики Ярославской области. Регион активно участвует в федеральной программе по созданию модульных средств размещения туристов. Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба областного правительства. Вице-премьер уделил особое внимание раскрытию образовательного потенциала Ярославской области, отметив его важность для будущего региона. "Благодаря реализации национальных проектов в регионе построены детские сады и школы, что позволило создать более 6 тысяч новых мест. Открыты центры образования "Точка роста" в сельских школах, улучшена материально-техническая база, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы спортивные объекты", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что данная работа будет продолжена.
https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html
https://ria.ru/20250418/evraev-2012165966.html
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москва, дмитрий чернышенко, михаил евраев
Ярославская область, Москва, Дмитрий Чернышенко, Михаил Евраев
Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие Ярославской области

Чернышенко и Евраев обсудили важные для развития Ярославской области вопросы

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили важные для развития региона вопросы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в Москве прошла встреча зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Они обсудили вопросы развития туризма, спорта, образования и науки в регионе, а также подготовку к празднованию 60-летия туристического маршрута Золотое кольцо.
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"Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы создаем условия для реализации и развития талантов детей и молодежи. Мы успешно выполнили задачи, которые стояли перед нами по нацпроектам "Образование" и "Демография", и приступили к реализации новых госпрограмм, помогающих развивать территории и повышать качество жизни людей", - цитирует Евраева пресс-служба.
Евраев отметил, что у правительства области большие планы по строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новой туристической инфраструктуры, реализации образовательных проектов. Туризм, как отметил на встрече глава региона, является одним из локомотивов развития экономики Ярославской области. Регион активно участвует в федеральной программе по созданию модульных средств размещения туристов.
Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о том, что будет расширена программа льготного кредитования строительства туристических объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, эта мера позволит Ярославской области и другим регионам получить дополнительную поддержку для развития этой отрасли и привлечь большее число туристов", - цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба областного правительства.
Вице-премьер уделил особое внимание раскрытию образовательного потенциала Ярославской области, отметив его важность для будущего региона. "Благодаря реализации национальных проектов в регионе построены детские сады и школы, что позволило создать более 6 тысяч новых мест. Открыты центры образования "Точка роста" в сельских школах, улучшена материально-техническая база, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы спортивные объекты", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что данная работа будет продолжена.
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Ярославская областьМоскваДмитрий ЧернышенкоМихаил Евраев
 
 
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