https://ria.ru/20250419/putin-2012254040.html

Путин проведет переговоры с султаном Омана

Путин проведет переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 19.04.2025

Путин проведет переговоры с султаном Омана

Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:04:00+03:00

2025-04-19T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250418/iran-2012045882.html

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