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Путин проведет переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 19.04.2025
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13:04 19.04.2025 (обновлено: 13:10 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012254040.html
Путин проведет переговоры с султаном Омана
Путин проведет переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 19.04.2025
Путин проведет переговоры с султаном Омана
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:04:00+03:00
2025-04-19T13:10:00+03:00
оман
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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оман, москва, россия, владимир путин, в мире
Оман, Москва, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин проведет переговоры с султаном Омана

Путин проведет переговоры с султаном Омана бен Тареком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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