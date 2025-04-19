Рейтинг@Mail.ru
Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/politolog-2012318674.html
Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России
Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России - РИА Новости, 19.04.2025
Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России
Западные СМИ, в первую очередь американские, признающие готовность РФ идти на мирные шаги в свете пасхального перемирия, переходят к более реалистичному... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:37:00+03:00
2025-04-19T21:37:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ, в первую очередь американские, признающие готовность РФ идти на мирные шаги в свете пасхального перемирия, переходят к более реалистичному освещению усилий Москвы по урегулированию конфликта, такое высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Американская газета New York Times ранее признала, что президент РФ, объявив о пасхальном перемирии, показал открытость России к мирным переговорам. Другое американское издание Washington Post обратило внимание, что российское заявление прозвучало на фоне "явного снижения интереса" со стороны администрации Трампа к "затянувшимся мирным переговорам". "Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских", - сказал РИА Новости Блохин, комментируя признание западными СМИ готовности РФ к мирным шагам. Собеседник агентства добавил, что в западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам, хотя интереса к устранению предпосылок украинского конфликта на Западе не проявляют и надеются на сохранение киевского режима. "Пока этот сдвиг (к признанию в СМИ Запада готовности РФ идти на мирные шаги - ред.) не является преобладающим, и Запад демонстрирует расколотую позицию", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир путин, российская академия наук
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Российская академия наук
Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России

Политолог Блохин: западная пресса признает готовность РФ к мирным переговорам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ, в первую очередь американские, признающие готовность РФ идти на мирные шаги в свете пасхального перемирия, переходят к более реалистичному освещению усилий Москвы по урегулированию конфликта, такое высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Американская газета New York Times ранее признала, что президент РФ, объявив о пасхальном перемирии, показал открытость России к мирным переговорам. Другое американское издание Washington Post обратило внимание, что российское заявление прозвучало на фоне "явного снижения интереса" со стороны администрации Трампа к "затянувшимся мирным переговорам".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
Вчера, 20:00
"Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских", - сказал РИА Новости Блохин, комментируя признание западными СМИ готовности РФ к мирным шагам.
Собеседник агентства добавил, что в западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам, хотя интереса к устранению предпосылок украинского конфликта на Западе не проявляют и надеются на сохранение киевского режима.
"Пока этот сдвиг (к признанию в СМИ Запада готовности РФ идти на мирные шаги - ред.) не является преобладающим, и Запад демонстрирует расколотую позицию", - добавил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
Вчера, 19:20
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала