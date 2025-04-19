https://ria.ru/20250419/politolog-2012318674.html

Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России

Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России - РИА Новости, 19.04.2025

Политолог: американские СМИ переходят к реалистичному освещению России

Западные СМИ, в первую очередь американские, признающие готовность РФ идти на мирные шаги в свете пасхального перемирия, переходят к более реалистичному... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:37:00+03:00

2025-04-19T21:37:00+03:00

2025-04-19T21:37:00+03:00

в мире

россия

москва

украина

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Западные СМИ, в первую очередь американские, признающие готовность РФ идти на мирные шаги в свете пасхального перемирия, переходят к более реалистичному освещению усилий Москвы по урегулированию конфликта, такое высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Американская газета New York Times ранее признала, что президент РФ, объявив о пасхальном перемирии, показал открытость России к мирным переговорам. Другое американское издание Washington Post обратило внимание, что российское заявление прозвучало на фоне "явного снижения интереса" со стороны администрации Трампа к "затянувшимся мирным переговорам". "Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских", - сказал РИА Новости Блохин, комментируя признание западными СМИ готовности РФ к мирным шагам. Собеседник агентства добавил, что в западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам, хотя интереса к устранению предпосылок украинского конфликта на Западе не проявляют и надеются на сохранение киевского режима. "Пока этот сдвиг (к признанию в СМИ Запада готовности РФ идти на мирные шаги - ред.) не является преобладающим, и Запад демонстрирует расколотую позицию", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, российская академия наук