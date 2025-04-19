В Кремле высказались о переговорах между США и Ираном в Риме
Песков: РФ приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе, вопрос должен быть решен только дипломатическим путем, заявил в интервью корреспонденту госагентства IRNA пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
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"Мы приветствуем начало непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном… Мы - сторонники продолжения переговорного процесса, основанного на принципах учета интересов обеих сторон и взаимоуважения. Мы считаем, что все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана и СВПД, должны решаться только политико-дипломатическим путем. Россия считает мирное урегулирование проблемы иранской ядерной программы одним из своих приоритетов и готова сделать все возможное для всестороннего содействия переговорному процессу", - передает слова Пескова IRNA.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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