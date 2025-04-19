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Турецкий аналитик назвал пасхальное перемирие важным шагом к миру - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012318385.html
Турецкий аналитик назвал пасхальное перемирие важным шагом к миру
Турецкий аналитик назвал пасхальное перемирие важным шагом к миру - РИА Новости, 19.04.2025
Турецкий аналитик назвал пасхальное перемирие важным шагом к миру
Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является позитивным шагом к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:32:00+03:00
2025-04-19T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является позитивным шагом к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "На самом деле, заявление Владимира Путина о прекращении огня было ожидаемым событием и является весьма позитивным шагом для мирных переговоров. Сегодня 99,5% территории в приграничном районе Курской области очищено от ВСУ, а это значит, что подписание соглашения о прекращении огня может быть близко. Частичная отмена антироссийских санкций теперь также кажется очевидной. Одной из главных проблем на переговорах стало закрытие Евросоюзом своего воздушного пространства для российской стороны. Последние события показывает о том, что этот вопрос, скорее всего, будет решен в пользу Москвы", - сказал аналитик. По его словам, этот "важный день, который православные и католики отмечают вместе, может войти в историю".
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Турецкий аналитик назвал пасхальное перемирие важным шагом к миру

Политолог Озер назвал пасхальную инициативу позитивным шагом к урегулированию

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является позитивным шагом к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"На самом деле, заявление Владимира Путина о прекращении огня было ожидаемым событием и является весьма позитивным шагом для мирных переговоров. Сегодня 99,5% территории в приграничном районе Курской области очищено от ВСУ, а это значит, что подписание соглашения о прекращении огня может быть близко. Частичная отмена антироссийских санкций теперь также кажется очевидной. Одной из главных проблем на переговорах стало закрытие Евросоюзом своего воздушного пространства для российской стороны. Последние события показывает о том, что этот вопрос, скорее всего, будет решен в пользу Москвы", - сказал аналитик.
По его словам, этот "важный день, который православные и католики отмечают вместе, может войти в историю".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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