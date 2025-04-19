https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316083.html
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия
Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:54:00+03:00
2025-04-19T20:54:00+03:00
2025-04-19T20:54:00+03:00
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, по словам политика, это может открыть пространство для диалога и увеличить шансы на решение конфликта. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу. Было бы многообещающе не только для региона, но и для мирового общественного мнения, если бы стороны превратили значение Пасхи в возможность и открыли пространство для диалога. Я искренне надеюсь, что это событие укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины", - сказал политик.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия
Турецкий политик Коркмаз понадеялся, что Киев пойдет на перемирие на Пасху