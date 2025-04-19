Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316083.html
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия
Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:54:00+03:00
2025-04-19T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
турция
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, по словам политика, это может открыть пространство для диалога и увеличить шансы на решение конфликта. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу. Было бы многообещающе не только для региона, но и для мирового общественного мнения, если бы стороны превратили значение Пасхи в возможность и открыли пространство для диалога. Я искренне надеюсь, что это событие укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины", - сказал политик.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, турция, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия

Турецкий политик Коркмаз понадеялся, что Киев пойдет на перемирие на Пасху

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, по словам политика, это может открыть пространство для диалога и увеличить шансы на решение конфликта.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
"Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу. Было бы многообещающе не только для региона, но и для мирового общественного мнения, если бы стороны превратили значение Пасхи в возможность и открыли пространство для диалога. Я искренне надеюсь, что это событие укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины", - сказал политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ
Вчера, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаТурцияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала