https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316083.html

Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия

Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия - РИА Новости, 19.04.2025

Турецкий политик понадеялся на зрелый ответ Киева на предложение перемирия

Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:54:00+03:00

2025-04-19T20:54:00+03:00

2025-04-19T20:54:00+03:00

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз заявил РИА Новости, что надеется на то, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, по словам политика, это может открыть пространство для диалога и увеличить шансы на решение конфликта. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу. Было бы многообещающе не только для региона, но и для мирового общественного мнения, если бы стороны превратили значение Пасхи в возможность и открыли пространство для диалога. Я искренне надеюсь, что это событие укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины", - сказал политик.

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html

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