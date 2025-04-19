https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html

Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия

Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия - РИА Новости, 19.04.2025

Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия

Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:02:00+03:00

2025-04-19T17:02:00+03:00

2025-04-19T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012288875_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ff161223bf255e769a92cdb9a1122e7.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин.Ранее глава государства объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России."Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия (пасхального - ред.) и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - ред.) мне и докладывали, нарушал договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", - сказал глава государства в ходе встречи с Герасимовым.

https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012285050.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии. 2025-04-19T17:02 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным