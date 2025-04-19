https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:02:00+03:00
2025-04-19T17:02:00+03:00
2025-04-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин.Ранее глава государства объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России."Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия (пасхального - ред.) и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - ред.) мне и докладывали, нарушал договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", - сказал глава государства в ходе встречи с Герасимовым.
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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
2025-04-19T17:02
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РИА Новости
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Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Путин призвал ВС РФ быть готовыми к отражению возможных нарушений перемирия