Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 19.04.2025 (обновлено: 17:21 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:02:00+03:00
2025-04-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012288875_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ff161223bf255e769a92cdb9a1122e7.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин.Ранее глава государства объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России."Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия (пасхального - ред.) и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - ред.) мне и докладывали, нарушал договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", - сказал глава государства в ходе встречи с Герасимовым.
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012285050.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
2025-04-19T17:02
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012288875_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_204308b7fbd72ad3c3ddc144cdf32c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия

Путин призвал ВС РФ быть готовыми к отражению возможных нарушений перемирия

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска должны быть готовы дать немедленный ответ на действия киевского режима во время перемирия, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России.
"Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия (пасхального - ред.) и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - ред.) мне и докладывали, нарушал договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", - сказал глава государства в ходе встречи с Герасимовым.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин заявил о продвижении российских войск
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала