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В Риме начались переговоры представителей Ирана и США - РИА Новости, 19.04.2025
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12:41 19.04.2025 (обновлено: 13:14 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012251601.html
В Риме начались переговоры представителей Ирана и США
В Риме начались переговоры представителей Ирана и США - РИА Новости, 19.04.2025
В Риме начались переговоры представителей Ирана и США
Второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме, передает агентство NourNews. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:41:00+03:00
2025-04-19T13:14:00+03:00
иран
сша
рим
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме, передает агентство NourNews.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме."Мгновением назад начались переговоры между Ираном и США", - говорится в сообщении NourNews.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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иран, сша, рим, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, в мире
Иран, США, Рим, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, В мире
В Риме начались переговоры представителей Ирана и США

Переговоры представителей Ирана и США по ядерной программе начались в Риме

© AP Photo / Kenny HolstonКортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в Риме, Италия
Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в Риме, Италия
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме, передает агентство NourNews.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
"Мгновением назад начались переговоры между Ираном и США", - говорится в сообщении NourNews.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
18 апреля, 20:16
 
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