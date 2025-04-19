Рейтинг@Mail.ru
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 19.04.2025 (обновлено: 04:11 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012213788.html
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине
Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:35:00+03:00
2025-04-19T04:11:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011973824_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_a47d79527c5b452f2d91b50d7e2facf9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейские источники. "Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности", - пишет издание. При этом европейские источники издания жалуются, что без США у Европы нет достаточных военных и разведывательных возможностей для поддержки Киева. Украинские чиновники, как пишет издание, считают, что если бы США оставили запрет на передачу Украине разведданных дольше, чем на шесть дней, то последствия были бы катастрофическими, при этом у ЕС нет хорошей альтернативы для обеспечения Киева разведкой. Автор статьи, обозреватель Дэвид Игнейшес, пишет, что Владимиру Зеленскому будет сложно "проглотить" версию сделки, которую в настоящее время продвигают США.Ранее газета New York Times сообщала, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности, которых требовал Киев.
https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html
https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011973824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00354cb1fbf3af7450de23bbe7f8213f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, евросоюз
В мире, США, Киев, Украина, Евросоюз
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине

WP: проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий со стороны США

© AP Photo / Julien de RosaВстреча по вопросам Украины в Париже
Встреча по вопросам Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Встреча по вопросам Украины в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейские источники.
"Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности", - пишет издание.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Сдать Киев": в США признали непобедимость России на Украине
01:17
При этом европейские источники издания жалуются, что без США у Европы нет достаточных военных и разведывательных возможностей для поддержки Киева. Украинские чиновники, как пишет издание, считают, что если бы США оставили запрет на передачу Украине разведданных дольше, чем на шесть дней, то последствия были бы катастрофическими, при этом у ЕС нет хорошей альтернативы для обеспечения Киева разведкой.
Автор статьи, обозреватель Дэвид Игнейшес, пишет, что Владимиру Зеленскому будет сложно "проглотить" версию сделки, которую в настоящее время продвигают США.
Ранее газета New York Times сообщала, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности, которых требовал Киев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Путин предупреждал. В США сделали заявление об Украине
Вчера, 19:28
 
В миреСШАКиевУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала