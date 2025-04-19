https://ria.ru/20250419/peregovory-2012213788.html
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине
Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:35:00+03:00
2025-04-19T01:35:00+03:00
2025-04-19T04:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейские источники. "Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности", - пишет издание. При этом европейские источники издания жалуются, что без США у Европы нет достаточных военных и разведывательных возможностей для поддержки Киева. Украинские чиновники, как пишет издание, считают, что если бы США оставили запрет на передачу Украине разведданных дольше, чем на шесть дней, то последствия были бы катастрофическими, при этом у ЕС нет хорошей альтернативы для обеспечения Киева разведкой. Автор статьи, обозреватель Дэвид Игнейшес, пишет, что Владимиру Зеленскому будет сложно "проглотить" версию сделки, которую в настоящее время продвигают США.Ранее газета New York Times сообщала, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности, которых требовал Киев.
https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html
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РИА Новости
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в мире, сша, киев, украина, евросоюз
В мире, США, Киев, Украина, Евросоюз
В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине
WP: проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий со стороны США
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на европейские источники.
"Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности", - пишет издание.
При этом европейские источники издания жалуются, что без США у Европы нет достаточных военных и разведывательных возможностей для поддержки Киева. Украинские чиновники, как пишет издание, считают, что если бы США оставили запрет на передачу Украине разведданных дольше, чем на шесть дней, то последствия были бы катастрофическими, при этом у ЕС нет хорошей альтернативы для обеспечения Киева разведкой.
Автор статьи, обозреватель Дэвид Игнейшес, пишет, что Владимиру Зеленскому будет сложно "проглотить" версию сделки, которую в настоящее время продвигают США.
Ранее газета New York Times сообщала, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности, которых требовал Киев.