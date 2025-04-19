https://ria.ru/20250419/peregovory-2012213788.html

В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине

В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине - РИА Новости, 19.04.2025

В СМИ обсуждают американский проект сделки по Украине

Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:35:00+03:00

2025-04-19T01:35:00+03:00

2025-04-19T04:11:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

евросоюз

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представленный в Париже американской стороной проект сделки по Украине, вероятно, не включает гарантий безопасности для Киева со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейские источники. "Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности", - пишет издание. При этом европейские источники издания жалуются, что без США у Европы нет достаточных военных и разведывательных возможностей для поддержки Киева. Украинские чиновники, как пишет издание, считают, что если бы США оставили запрет на передачу Украине разведданных дольше, чем на шесть дней, то последствия были бы катастрофическими, при этом у ЕС нет хорошей альтернативы для обеспечения Киева разведкой. Автор статьи, обозреватель Дэвид Игнейшес, пишет, что Владимиру Зеленскому будет сложно "проглотить" версию сделки, которую в настоящее время продвигают США.Ранее газета New York Times сообщала, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности, которых требовал Киев.

https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html

сша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, евросоюз