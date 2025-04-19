https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012257728.html

Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в храм Гроба Господня

Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в храм Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025

Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в храм Гроба Господня

Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в храм Гроба Господня, где должен появиться Благодатный огонь, следует из телетрансляции церемонии схождения огня. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:34:00+03:00

2025-04-19T13:34:00+03:00

2025-04-19T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в храм Гроба Господня, где должен появиться Благодатный огонь, следует из телетрансляции церемонии схождения огня.Позже Иерусалимский патриарх должен зайти в Кувуклию – часовню внутри храма, в которой расположен Гроб Господень. В храме Гроба Господня находится прибывшая за огнем делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП).По традиции, сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религиозные праздники, иерусалим, иисус христос, феофил iii (патриарх иерусалимский), пасха