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Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:28:00+03:00
2025-04-19T21:28:00+03:00
2025-04-19T21:28:00+03:00
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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 19 апр - РИА Новости. Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, в разговоре с РИА Новости поздравил православных жителей России с праздником Пасхи. "Дай Бог и нам тоже в сердце всегда в своем иметь Воскресшего Спасителя. Поэтому поздравляю всех с Пасхой Господней, с Воскресением Христовым. И всем говорю: "Христос Воскресе", - рассказал епископ Волновахский. По словам викария донецкой епархии, храм всегда готов к Пасхе, потому что люди сейчас ближе к Богу, исходя из военной обстановки в регионе и пониманием, что жизнь может закончиться в любой момент.
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донецкая народная республика, россия, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Россия, Пасха
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Епископ Волновахский Амвросий поздравил православных россиян с Пасхой