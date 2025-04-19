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Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:28 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/paskha-2012317914.html
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:28:00+03:00
2025-04-19T21:28:00+03:00
религия
донецкая народная республика
россия
пасха
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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 19 апр - РИА Новости. Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, в разговоре с РИА Новости поздравил православных жителей России с праздником Пасхи. "Дай Бог и нам тоже в сердце всегда в своем иметь Воскресшего Спасителя. Поэтому поздравляю всех с Пасхой Господней, с Воскресением Христовым. И всем говорю: "Христос Воскресе", - рассказал епископ Волновахский. По словам викария донецкой епархии, храм всегда готов к Пасхе, потому что люди сейчас ближе к Богу, исходя из военной обстановки в регионе и пониманием, что жизнь может закончиться в любой момент.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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донецкая народная республика, россия, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Россия, Пасха
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой

Епископ Волновахский Амвросий поздравил православных россиян с Пасхой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 19 апр - РИА Новости. Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, в разговоре с РИА Новости поздравил православных жителей России с праздником Пасхи.
"Дай Бог и нам тоже в сердце всегда в своем иметь Воскресшего Спасителя. Поэтому поздравляю всех с Пасхой Господней, с Воскресением Христовым. И всем говорю: "Христос Воскресе", - рассказал епископ Волновахский.
По словам викария донецкой епархии, храм всегда готов к Пасхе, потому что люди сейчас ближе к Богу, исходя из военной обстановки в регионе и пониманием, что жизнь может закончиться в любой момент.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
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РелигияДонецкая Народная РеспубликаРоссияПасха
 
 
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