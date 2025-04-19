https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2025
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T11:21:00+03:00
2025-04-19T11:21:00+03:00
2025-04-19T11:21:00+03:00
в мире
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Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.
РИА Новости
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Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в Восточном Иерусалиме
Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в Восточном Иерусалиме
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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5
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в мире, видео
В мире
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.
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PT227M39S
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
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Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.